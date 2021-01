Frust am Klinikum Hochsauerland: Zahl der Impfdosen halbiert

Meschede 1350 Impfdosen waren zugesagt - nur die Hälfte wird geliefert, Termine werden ausgesetzt: Es herrscht Frust am Klinikum Hochsauerland.

Frust und Ärger am Klinikum Hochsauerland: Die Verantwortlichen haben am Dienstagabend erfahren, dass die nächste Impfstofflieferung an die Krankenhäuser nicht wie geplant erfolgt. Als Begründung wurden Lieferschwierigkeiten genannt. Deshalb konnten am Mittwoch nur vorhandene geringe Restmengen verimpft werden - dies geschah wieder reibungslos.

Erst ab Februar wieder

Doch mit dem Nachschub kommt es noch schlimmer: "Wir haben die unerfreuliche Nachricht erhalten, dass einem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW folgend, alle Impstofflieferungen für Erstimpfungen in Krankenhäusern im Januar storniert wurden. Demgemäß können voraussichtlich erst ab dem 1. Februar wieder Erstimpfungen in Krankenhäusern durchgeführt werden", teilte Pressesprecher Richard Bornkeßel mit.

Ursprünglich lagen für diese Woche Lieferzusagen über rund 1350 Impfstoffdosen vor. Nur 675 stehen jetzt aber zur Verfügung und wurden vom Team des Impfzentrums verwendet. "Konkrete Liefertermine für die ausstehenden und für weitere Impfstoffdosen sind uns bisher nicht bekannt", so Bornkeßel.

Wachsende Bereitschaft

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Vorbereitungsaufwandes für die Impfungen sowie der bereits vergebenen eng getakteten Impftermine sei die Situation für die Beschäftigten des Klinikums Hochsauerland sehr unbefriedigend. Der Pressesprecher: "Viele Kolleginnen und Kollegen haben seit geraumer Zeit auf die Schutzimpfung gewartet und waren froh, dass es endlich losgeht. Dementsprechend gab es eine wachsende Bereitschaft zur Teilnahme an den Corona-Schutzimpfungen."

Bereits die angekündigten rund 1350 Impstoffdosen hätten nicht ausgereicht, um alle Mitarbeiter aus Meschede, Arnsberg und Hüsten zu impfen, die ihre Impfbereitschaft signalisiert haben. "Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich Klarheit darüber erhalten, wann weiter geimpft werden kann!", erklärte Bornkeßel.