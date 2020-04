„Gefährdungslage“: Großeinsatz der Polizei bei Meschede

Wallen. Ein Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Notarzt ist am Montag in Wallen ausgelöst worden. Die Alarmierung erfolgte als „Gefährdungslage“.

Mehrere Streifenwagen, dazu Rettungsdienst und Notarzt: Wegen einer Gefährdungslage, so die interne Alarmierung, hat es am Montagmorgen einen Großeinsatz in Wallen bei Meschede gegeben.

Notruf gegen 8 Uhr

Gegen 8 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Demnach hatte ein Mann „suizidale Absichten“ angekündigt, so Pressesprecher Holger Glaremin. Die Situation schien zunächst unübersichtlich, darüber hinaus war der Mann nicht allein im Haus.

Beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich die Lage allerdings schnell. Der Betroffene ließ sich ohne Probleme behandeln. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis für Hilfen

Ein wichtiger Hinweis: Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22. Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim Bündnis gegen Depression unter: 0291/941469.