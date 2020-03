Geld gegen Leben? Mescheder Experte ordnet Corona-Krise ein

Geschäfte schließen, Werke fahren ihre Produktion herunter, Betriebe melden Kurzarbeit an. Die Corona-Krise hat schon jetzt - ohne hohe Erkrankungszahlen - massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Was wirtschaftlich auf uns zukommt und wie wir die Krise meistern können, erläutert Volkswirtschaftler Martin Ehret, Professor an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede, im Interview.

Veranstaltungen werden abgesagt, das Reisen verboten, Hamsterkäufe getätigt. Das Coronavirus wirbelt unsere Volkswirtschaft gehörig durcheinander. Welche kurzfristigen Folgen hat das?

Professor Martin Ehret: Was heißt kurzfristig? Wir wissen nicht, wie lange die Krise andauern wird. Im Moment hangeln wir uns ja von Tag zu Tag, Um die Frage beantworten zu können, müssen wir uns auf ein Basisszenario einigen. Selbst Optimisten gehen inzwischen davon aus, dass einige der Maßnahmen bis weit in den Sommer hinein reichen werden. Folgen wären bis dahin Einkommens- und Verdienstausfälle vor allem im Dienstleistungsbereich und im Tourismus, im Sport, in der Kultur und in allen Bereichen, die davon abhängen. Das reicht dann beispielsweise bei Messen über den Messebauer bis zum Taxifahrer. Diese Verdienstausfälle werden permanent sein. Die kann man nicht aufholen. Wir werden auch danach nicht häufiger ins Kino, ins Theater oder Essen gehen. Je länger die Krise dauert, umso stärker wird auch das produzierende Gewerbe betroffen sein. Nachholeffekte sind hier eher möglich, werden aber die Ausfälle zunächst auch nicht völlig ausgleichen können.

Martin Ehret, Professor für Volkswirtschaft an der FH Südwestfalen in Meschede. Foto: FH Südwestfalen

Vor der Corona-Krise sprachen die Unternehmen und die Agentur für Arbeit in unserer Region nur von einer konjunkturellen Eintrübung. Reicht der Begriff jetzt noch? Oder steuern wir auf eine Rezession zu?

Wenn man sich die wirtschaftlichen Kennzahlen ansieht, steuern wir auf jeden Fall darauf zu. Man spricht von einer Rezession, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Monaten kein Einkommenswachstum gibt oder in einem Jahr eine negative Wachstumsrate. Beides werden wir haben. Schätzungen gehen davon aus, dass unsere Wirtschaft um zwei Prozent schrumpfen könnte.

Länder schotten sich ab und lassen Deutsche nicht mehr ins Land. Wie lange kann unsere Volkswirtschaft so eine strikte Ausgangssperre verkraften?

Ein bis zwei Monate halte ich für machbar. Danach muss man als Chef in einer Niederlassung wieder nachschauen, was dort passiert. Das gilt auch für Lieferbeziehungen, das kann man allerdings lockerer sehen, wenn sie gut eingespielt sind. Aber spätestens nach einem halben Jahr wird auch das kritisch.

Was für langfristige Folgen befürchten Sie?

Das hängt ganz stark davon ab, dass während der Krise keine irreversiblen Effekte eintreten - das wären vor allem Entlassungen und Firmenpleiten. Gutes Personal bekommt man nicht zurück und ein Unternehmen, das einmal in der Insolvenz ist, ist schwer wieder ans Laufen zu bringen. Ich glaube, wenn wir diese irreversiblen Effekte verhindern können, haben wir volkswirtschaftlich gesehen zwar eine Delle, aber keine langfristigen dramatischen Folgen. Das Schlimmste wäre eine Rezession mit einer breiten negativen Stimmung. Es ist wichtig, dass die Menschen nach der Krise wieder in die Hände spucken und sagen, das holen wir wieder auf.

Wegen Coronavirus geschlossen: das Modegeschäft „Paul und Pauline“. Im Fenster spiegelt sich ein Teil des Finanzamtes. Foto: Ute Tolksdorf

Hat so eine Wirtschaft wie in Südwestfalen da irgendwelche Vorteile?

Der Vorteil der südwestfälischen Wirtschaft liegt in ihrer Vielfalt. Wir haben eine gesunde Mischung von Dienstleistung und produzierendem Gewerbe. Klar, gibt es „Leuchttürme“ und den starken Tourismussektor, aber da ist kein Einzelner dominant. Dazu kommt, dass es viele Eigentümer geführte Unternehmen gibt. Die haben eine besondere Verantwortung, eine besondere Firmenkultur. Sie wissen auch, dass sie so gut durch die Finanzkrise gekommen sind, weil sie eben nicht entlassen haben.

Muss die Politik jetzt gegensteuern und wie? Geht das auch lokal?

Lokal ist das fast nicht möglich, weil es die Instrumente dazu nicht gibt. Ich glaube nicht, dass es lohnt, an der Gewerbesteuer zu schrauben. Besser wäre es, die Mehrwertsteuer vorübergehend zu senken. Nichts macht soviel Spaß wie beim Ausgeben Steuern zu sparen.

Was können wir Verbraucher tun?

Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns möglichst rational verhalten. Nur vernünftiges Handeln kann man voraussehen. Vorsichtiges, bedächtiges Handeln bringt daher viel. Gerade wenn die Entwicklung so schnell ist, auch mal nachdenken, damit man nicht auf jede Fake Meldung hereinfällt. Und zur Solidarität gehört es dann eben auch, im Anschluss wieder vor Ort einzukaufen.

Die Frage ist zynisch, aber sind ein paar tausend Tote es wirklich wert, dass man eine ganze Wirtschaft lahm legt. Was halten Sie als Volkswirtschaftler von dieser rein wirtschaftlichen Abwägung?

Ich bin der Überzeugung, dass es viele Dinge gibt, die sich nicht in Geld ausdrücken lassen. Dazu gehören Menschenleben und deshalb stellt sich mir diese Frage nicht. Trotzdem muss die Politik natürlich abwägen. Sie will, dass die Kurve der Erkrankten möglichst flach verläuft, um zu verhindern, dass unser Gesundheitssystem kollabiert. Wenn wir das schaffen, haben wir die Corona Krise erfolgreich gemeistert.

Wie reagieren Sie persönlich?

Ich versuche mich möglichst rational zu verhalten.



>>>HINTERGRUND

Martin Ehret ist Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede.

Zurzeit befindet er sich im Forschungsfreisemester in Freiburg.