Gemeinde Eslohe will ins "Haus der Begegnung" investieren

Die Gemeinde Eslohe will ins Haus der Begegnung in Cobbenrode investieren. Davon profitieren auch die Feuerwehr und der Kindergarten.

Cobbenrode Die Gemeinde Eslohe will massiv ins "Haus der Begegnung" in Cobbenrode investieren. Allerdings muss über das Thema noch beraten werden.

Die Gemeinde Eslohe will kräftig in ihr "Haus der Begegnung" in Cobbenrode investieren. Die darin untergebrachte Heizung versorgt auch den Kindergarten und die Feuerwehr mit Wärme. Die Anlage soll jetzt energieeffizient erneuert werden. Im neuen Esloher Haushalt sollen dafür in diesem Jahr 110.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Beraten wird dafür im Haupt- und Finanzausschuss am 27. Januar.

30 Jahre alte Heizung

Die jetzige Heizung ist 30 Jahre alt, es hat wegen des Alters bereits Störungen in der Vergangenheit gegeben. Der Betrieb des Kindergartens ist bei einem Ausfall der Heizung kaum aufrecht zu erhalten. 2019 ist ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden, was geändert werden könnte.

Erdgas und die Möglichkeit einer Wärmepumpe wurden dabei nicht weiter untersucht: Erdgas scheidet aus, weil Cobbenrode keinen Erdgas-Anschluss hat. Wärmepumpen wiederum bieten sich besonders in Neubauten an. Effizient sind sie zu betreiben, wenn niedrige Vorlauftemperaturen benötigt werden.

Die unregelmäßige Nutzung des Hauses der Begegnung durch Vereine, Feuerwehr und den Kindergarten mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Wärme spricht dagegen. Außerdem sind hohe Kosten durch Bodengutachten und Tiefenbohrungen zu erwarten.

Umstellung auf eine Biomasse-Heizung

Beim Öl wiederum gehen die Planer von mittelfristig steigenden Ölpreisen aus. Auch unter dem Gesichtspunkt der neuen CO2-Abgabe bei Ölheizungen wird deshalb stattdessen eine Umstellung auf eine Biomasse-Heizung empfohlen – wegen der schädlichen Auswirkungen von Kohlendioxid auf die Umwelt wird seit Anfang 2021 diese Abgabe erhoben.

Für einen Umbau der Heizung entstehen Gesamtkosten von 199.000 Euro, 89.000 Euro davon würden der Gemeinde gefördert. Für das Geld soll ein Holz-Pellet-Kessel eingebaut werden, ein entsprechendes Pellet-Lager würde entstehen und der alte Öltank entsorgt. Im Flur des Kindergartens würden die Heizkörper umgerüstet.