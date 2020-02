Glatte Straßen im Hochsauerlandkreis, Tote auf Möhnestraße

Die plötzlich auftretende Glätte und der Schneefall hat am Dienstag in Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg für keine größeren Beeinträchtigungen im Verkehr gesorgt, so die Polizei in Meschede. Lediglich an der B 55 am Stimm-Stamm blieben – wie stets bei einem Wetterumschwung – Lastwagen liegen und mussten auf die Streudienste warten. Auf dem Hirschberger Weg rutschte ein Pkw um 10.30 Uhr auf glatter Straße in den Graben, verletzt wurde niemand.

Unfälle wegen Schneeglätte meldet die Polizei vom neuen Autobahnende der A 46 bei Olsberg um 8.15 Uhr. Bei Winterberg fuhr um 8.23 Uhr zwischen Küstelberg und Elkeringhausen ein Reisebus auf einen Pkw auf, zwei weitere Unfälle werden aus Arnsberg und Rösenbeck gemeldet - in allen Fällen blieb es bei Sachschäden, verletzt wurde niemand.

Sattelzug begräbt Auto unter sich

Der schlimmste Unfall ereignete sich in der Nachbarschaft, auf der Möhnestraße zwischen Rüthen und Brilon. Dort geriet vermutlich ebenfalls wegen Glätte um 9.30 Uhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Sattelzug ins Schleudern, kam dabei auf die Gegenfahrbahn und fuhr eine Böschung hoch. Dabei kippte der mit der grobem Kies beladene Auflieger um und begrub einen VW Golf unter sich. Die Beifahrerin, eine 78 Jahre alte Frau aus Lippstadt, starb. Der Fahrer (75) musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Möhnestraße musste von Rüthen bis zum Abzweig nach Scharfenberg gesperrt werden. Der Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.