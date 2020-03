Grafschafter starten bewegende Aktion für Pflegekräfte

21 Uhr in Grafschaft. Es ist dunkel. In der Ferne ist das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft zu sehen, das von Scheinwerfern angeleuchtet wird. Lautes Klatschen, Tröten, Jubeln. Fast alle Grafschafter haben sich am Freitagabend pünktlich um 21 Uhr auf ihren Balkonen oder an ihren Fenstern versammelt, um die Arbeit der Pflegekräfte und Ärzte im Fachkrankenhaus Grafschaft mit großem Applaus zu würdigen.

Zeichen der Dankbarkeit

Zuvor war eine Nachricht in Grafschaft rumgegangen, mit der Bitte, an der Aktion teilzunehmen - und zusätzlich um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden. Das Resultat war überwältigend. „Es war richtig toll. So viele haben mitgemacht. Das hat noch einmal gezeigt, wie stark der Zusammenhalt hier im Ort ist“, beschreibt eine Grafschafterin, die selbst dabei war und mit ihrer Familie mitgeklatscht hat. „Es ist als ein schönes Zeichen der Dankbarkeit für die Arbeit der Pflegekräfte in der schwierigen Zeit gedacht“, sagt sie.

Solche Aktionen hatte es bereits auch in anderen Städten gegeben. Das Ziel: Den Zusammenhalt in der Corona-Krise zeigen. Auch in Schmallenberg zeigt die Verbreitung des Virus schon Auswirkungen. Mehrere Bürger hatten sich infiziert, Geschäfte waren geschlossen worden, ebenso Hotels. Immer wieder hatten Schmallenberger gegenüber dieser Zeitung betont, wie wichtig nun der Zusammenhalt sei. Aktionen wie diese sollen das noch einmal mehr zeigen.