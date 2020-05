Grausiger Fund bei Meschede: Tagendes Reh zu Tode gehetzt

Einen grausigen Fund hat am Donnerstagvormittag Martin Gerlach, der mit einigen Jagdkollegen für den Stadtforst zuständig ist, in der Nähe der Scheune am Vogelsang in Meschede gemacht.

Bei Kontrolle entdeckt

Bei der Kontrolle einer gemulchten Fläche im Stadtforst stieß er auf den Kadaver eines verendeten Rehs, welches im Unterholz lag. Beim Aufbrechen des Tieres musste er dann feststellen, dass es sich um eine hochtragende Ricke handelte, die kurz vor dem Absetzen von zwei Kitzen gestanden hatte.

„Ich habe das Tier natürlich untersucht, habe dabei aber keine Anzeichen gefunden, dass die Ricke krank war oder angefahren worden sein könnte. Allem Anschein nach ist sie zu Tode gehetzt worden. Ein Tier, dass so kurz vor der Geburt des Nachwuchses steht, hat einfach keine Chance, wenn sie von einem Hund gejagt wird“, erklärt Gerlach. Immer wieder würden Hundebesitzer abseits der Wege gesehen, die ihre Hunde frei laufen liefen, was besonders jetzt in der Brut- und Satzzeit verantwortungslos sei.

Wege nicht verlassen

Selbst kurze Jagdattacken durch einen Hund könnten derzeit den Tod eines Wildtieres hervorrufen, selbst wenn es vom Hund selbst nicht getötet werde. Daher appellieren Jäger und Förster gleichermaßen immer wieder an die Umsicht und an den Respekt von Hundehaltern und Spaziergängern, die ausgewiesenen Wald- und Spazierwege nicht zu verlassen.

Das Anleinen von Hunden abseits der Waldwege ist in Nordrhein-Westfalen überdies durch das Landesforstgesetz geregelt und verbietet explizit das Laufenlassen der Hunde im Wald. Die Zuwiderhandlung erfüllt laut Vorschrift den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Instinkte werden schnell ausgelöst

Der Jagdinstinkt eines Hundes kann sehr schnell durch Schlüsselreize ausgelöst werden, wobei sich für den Besitzer dann oftmals keine Chance mehr ergibt, den normalerweise gehorsamen Familienhund zurückzurufen, wissen Fachleute.

Außer der Gefahr für die heimischen Wildtiere durch wildernde Hunde besteht darüber hinaus bereits jetzt eine erhöhte Waldbrandgefahr, weshalb auch hier vom Verlassen der Waldwege seitens der Förster abgeraten wird.