Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Grevenstein.

Polizei Grevenstein: Einbrecher steigen in Kfz-Werkstatt ein

Grevenstein. In Grevenstein sind Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt eingestiegen. Die Polizei bittet Zeugen um ihre Mithilfe.

In der Nacht zum vergangenen Samstag hebelten nach Angaben der Mescheder Polizei bisher unbekannte Täter das Fenster einer Kraftfahrzeugwerkstatt in der Arpestraße in Grevenstein auf.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter in die Werkstatt eingestiegen und entwendeten Bargeld aus den Räumen. Über die Höhe der Beute macht die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meschede unter 0291/90200 in Verbindung zu setzen.