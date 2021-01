Große Baupläne für Wennemen realistisch zusammengestutzt

Der Mescheder Ortsteil Wennemen sollte einmal massiv wachsen - so waren die Pläne in den 70er Jahren. Jetzt werden diese Ideen auf ein realistisches Maß gekürzt, zum Beispiel auf mögliche neue Bauplätze an der Schützenhalle und an der Schule.

Wennemen. Selbst eine weitere Kirche und ein zweiter Kindergarten waren in Wennemen bei Meschede geplant. Jetzt werden die Ideen aufgegeben.

​Um mehrere hundert Einwohner sollte Wennemen einmal wachsen: Das sahen Planungen in den 70er Jahren für den Ortsteil vor. Dafür waren weitere 5,5 Hektar an potenziellem Bauland vorgesehen, außerdem gab es schon Reserveflächen, auf denen ein zweiter Kindergarten und eine evangelische Kirche gebaut werden könnten sowie eine Hauptverkehrsstraße parallel zu jetzigen Landstraße.

Verwirklicht worden ist von diesen ganzen ambitionierten Plänen nur das Baugebiet Schneckenacker. Aber diese theoretischen Reserveflächen aus dem Flächennutzungsplan der 70er für eine Ausweitung Wennemens standen weiterhin in der Bilanz der Stadt Meschede: Die hat der Stadtrat jetzt einstimmig aufgehoben. Denn nur so können andere, realistische Bauvorhaben tatsächlich umgesetzt werden - auch, wenn die viel kleiner sind.

Neubauten südlich der Grundschule

Auch in Meschede hatte die Stadt zuletzt alte Planungen an neue Gegebenheiten angepasst: Das einst denkbare riesige Neubaugebiet am Schafstall bei Laer (hinauf zur Birkenallee) ist endgültig in der Versenkung verschwunden. Dafür wird dann das neue Baugebiet oberhalb von Meschede am Langeloh möglich.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++]

Für Wennemen bedeutet das nun, dass Teilflächen nördlich der Schützenhalle sowie südlich und westlich der Schule weiterhin als mögliche Wohnbauflächen vorgehalten werden. Konkret werden diese Pläne südlich der Grundschule: Dafür ist der Bebauungsplan bereits geändert worden: Dort sind jetzt vier bis fünf Bauplätze für einzelne Häuser möglich, angebunden an die Straße Osterbruch. Weil so wenige Häuser dort entstehen, werden sie über eine neue Privatstraße erschlossen - die wird kostengünstiger für die neuen Anlieger werden, weil schmaler ausgeführt. Allerdings fahren dann zum Beispiel auch keine Müllfahrzeuge hinein. Aufgegeben werden dagegen angedachte mögliche Baugebiete aus der Vergangenheit an der Gebke und südlich des Osterbruchs.