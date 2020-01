Gymnasium der Benediktiner in Meschede

Gymnasium der Benediktiner Meschede www.gymn-benedictinum.de

Motto: dilatato corde humanitas exhibeatur

Schulleiter: Heinz-J. Plugge

Schülerzahl: 674

Lehrer und Referendare: 55

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 14

Schulbeginn: 7.30 Uhr

Termine: Montag, 3., und Dienstag, 4. Februar, jeweils von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr; Mittwoch, 25. März: Beratungsnachmittag für die neue EF; Freitag, 5. Juni, Begrüßungsnachmittag für die neuen Fünfer.

Betreuung und Verpflegung: Umfangreiches Angebot im Abteiforum (Mensa, Mittagsbetreuung, AGs). Hausaufgabenbetreuung durch Lehrer. Für die SII: Lern-Atelier.

Unterrichtsausfall: Unterricht in der SI wird im Regelfall vertreten.

Individuelle Förderung: Zielorientiert, fachbezogen und zeitnah in Hauptfächern, Projekt „Schüler helfen Schülern“. Teilnahme begabter Schüler an Schülerakademien, Exzellenzförderung u.a. im künstlerisch-musischen Bereich.

Sprachen: Englisch, Latein, Französisch, Spanisch-AG, Sprachzertifikate (DELF, TELC) im AG-Bereich.

AG: Theatergruppe, Chöre, Bigband, Streichorchester in Kooperation mit der Kreismusikschule, Chorklassen, Bläserklassen, Fußball, Schach, Spanisch, Roboter-AG, …

Schüleraustausch: Partnerschaften mit Schulen in Ungarn, England, Frankreich, Irland, USA, Tansania.

Schwerpunkte/Profile: Wettbewerbsteilnahmen im MINT-Bereich. Internationale Austauschprogramme (s.o.). Die musikalische Bildung soll künftig eine noch größere Rolle spielen. Oberstufenakademie. Sozialpraktikum Compassion, Sozialprojekt „Mvimwa“ (Benediktinerschule in Tansania)