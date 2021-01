Hackerangriff auf Lernplattform trifft Mescheder Schule

Matthias Laumann ist Schulleiter an der St.-Walburga-Realschule in Meschede.

Meschede Wie ein Hackerangriff auf die Online-Lernplattform des Erzbistums Paderborn das Homeschooling der St.-Walburga-Realschule beeinflusst.

Wie jetzt bekannt wurde, ist es bereits Mitte der Woche zu einem Hackerangriff auf die Online-Lernplattform des Erzbistums Paderborn gekommen.

In Meschede sind Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium der St.-Walburga-Realschule von dem Angriff betroffen, wie Schulleiter Matthias Laumann auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. „Wir haben am Mittwoch die Information des Trägers bekommen, dass es zu einem Angriff auf die Lernplattform gekommen ist und man mit Hochdruck daran arbeite, die Erreichbarkeit für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer wieder zu gewährleisten. Teilweise ist das auch schon wieder möglich.“

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++

In der Praxis bedeute das, dass die Kommunikation zwischen Schülern und Kollegium zum Beispiel via E-Mail stattfinden muss und das Hoch- und Runterladen von Aufgaben über die Lernplattform nur eingeschränkt möglich ist. „Dass es in der aktuellen Zeit, in der man wirklich häufig von Hackerangriffen auf Unternehmen hört, auch mal uns trifft, ist schon fast nicht mehr überraschend“, findet Schulleiter Laumann.

DDoS-Angriff

Auf Nachfrage dieser Zeitung beim Erzbistum Paderborn erklärt Pressesprecher Thomas Throenle, dass es sich bei dem Angriff nicht um einen klassischen Hackerangriff, mit der Absicht Daten zu stehlen, handele, sondern um einen so genannten DDoS-Angriff. „Bei einem DDoS-Angriff gibt es eine sehr hohe Zahl an Zugriffen auf den Server innerhalb kürzester Zeit, der zu einer Überlastung des Servers führt“, weiß der Sprecher des Erzbistums und berichtet, dass der zuständige Dienstleister die Störung zwar beheben konnte und bereits Strafanzeige erstattet wurde, es jedoch nicht auszuschließen ist, dass es zu weiteren Angriffen und damit erneut zu Einschränkungen der Nutzung der Lernplattform kommen kann.

Wann die Lernplattform wieder voll funktionsfähig ist, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret sagen.