Heringhauser Karnevalisten arbeiten an Plan B

Ein Bild vom Karnevalsumzug in Heringhausen. In diesem Jahr wird es Bilder wie dieses leider nicht geben.

Heringhausen Der Karnevalsverein aus Heringhausen blickt mit Wehmut auf die bevorstehenden Karnevalstage. Aber es gibt auch Grund zur Freude.

Der Karnevalsverein aus Heringhausen bickt mit Wehmut auf die nicht stattfindenden Karnevalstage – aber mit Zuversicht darüber hinaus. Und in der Corona-Krise gab es sogar Grund zur Freude. Wir haben mit Christian Bathen vom Verein über die aktuelle Lage gesprochen.

Gab es eine besondere Aktion in der Coronazeit?

Christian Bathen: Die letzte Veranstaltung vor der Coronazeit war die jährliche Karnevalsveranstaltung des KCM in Heringhausen, die bereits wegen der Unwetterlage erstmalig in der Geschichte des KCM ohne Umzug stattfinden musste. Während der Coronazeit war es uns leider nicht möglich weitere Veranstaltungen zu organisieren. Die bereits für den Karnevalsumzug organisierte und nicht verbrauchten „Kamelle“ haben wir den Krankenhäusern in der Umgebung gestiftet - als kleine Motivation in der schweren Zeit des ersten Lockdowns.

Haben Sie aus dem ersten Lockdown Ideen für die Zukunft entwickeln können?

Wir haben uns seit dem ersten Lockdown intensiv damit beschäftigt, mehrere mögliche Veranstaltungszenarien für „besondere Situationen“ zu erarbeiten. Dabei haben wir unter anderem berücksichtigt: begrenzte Teilnehmerzahlen, Abstandsregeln, Hygienekonzepte und Sondermaßnahmen beim Ausschank von Getränken. Da wir aktuell bereits wissen, dass die ‚normale‘ Veranstaltung des KCM im Februar 2021 aller Voraussicht nach nicht stattfinden darf, arbeiten wir derzeit an einem Plan B. Eine Idee ist z.B. ein organisierter Bilderabend im begrenzten Teilnehmerkreis – sofern es die Schutzverordnung zulässt.

Was hat Ihnen trotz allem Mut und Kraft gegeben, sich weiter für Ihren Verein einzusetzen?

Uns motiviert die Zuversicht, dass wir in naher Zukunft mit dem Karnevalsumzug und der anschließenden Karnevalsparty in der Schützenhalle Heringhausen wieder einen nicht unerheblichen Beitrag für die Karnevalszeit in der Gemeinde Bestwig leisten können. Zudem hoffen wir auf einen – mehr oder weniger – geräuschlosen Start in ein Karnevalsjahr mit Umzug an einem Sonntag vor einem Rosenmontag, zumal nicht nur wir als KCM die für 2020 gebauten Wagen sicher verstaut und einsatzbereit haben. Gleiches trifft auch auf die Gruppen zu, die 2020 beim Umzug dabei gewesen wären. Wer weiß, vielleicht laufen ja beim nächsten möglichen Umzug noch weitere Anmeldungen über die bereits bekannten Gruppen hinaus rein. Dies würde uns als Verein sehr gut gefallen, da der Umzug den Charakter der Veranstaltung ausmacht und die zahlreichen Zuschauer an der Straße erfreut. Darüber hinaus sehen wir positiv zurück auf Anfragen zur Mitgliedschaft in unserem Verein seit der Coronazeit. Alleine im vergangenen Jahr können wir stolz auf sechs Neuaufnahmen zurückblicken. Dies gibt uns allen selbstverständlich Mut mit auf den Weg, dass ein großes Interesse besteht, die Veranstaltungen unseres Vereins auch in Zukunft erfolgreich organisieren und durchführen zu können.

Gibt es eine Veranstaltung, auf die Sie sich besonders freuen, wenn alles wieder „normal“ läuft?

Es gibt nicht nur eine Veranstaltung, auf die wir uns freuen: Ganz vorne steht selbstverständlich der nächstmögliche Umzug mit anschließender Party in Heringhausen. Dicht davon gefolgt freuen wir uns auf die erste Busfahrt zur Saisoneröffnung nach Köln – Datum ist natürlich der 11.11. - das Jahr noch fraglich - wobei nicht nur wir als Verein die Gelegenheit wahrnehmen, sondern wir seit 2007 stets von zahlreichen Gästen im von uns organisierten Bus-Shuttle begleitet werden. Gemeinsam feiern wir dann in Köln den Start in die fünfte Jahreszeit.

Gab es eine Veranstaltung, die Sie besonders schmerzlich vermisst haben?

Zu den Veranstaltungen des Vereins: Wir konnten – wenn auch ohne Umzug – noch unsere Party durchführen, und am Rosenmontag konnte ebenfalls die Rückgabe der Schlüsselgewalt über die Gemeinde Bestwig – symbolisch mit Übergabe eines von uns neu angefertigten goldenen Schlüssels- im Rathaus zelebriert werden. Für dieses Jahr vermissen wir bereits jetzt diese beiden Veranstaltungen. Das jährliche interne Sommerfest des KCM in den Sommermonaten konnte im vergangene Jahr leider nicht wie gewohnt stattfinden. Seit ein paar Jahren finden wir uns hier bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Bier mit vielen interessanten Gesprächen zusammen. Das Sommerfest hat für uns eine besondere Bedeutung, da hier nicht nur die verzeichneten Mitglieder zusammenfinden, sondern alle Familienmitglieder eingeladen sind und auch gerne teilnehmen. Dadurch wird nicht nur der Zusammenhalt unter den Mitgliedern gestärkt, sondern auch das familiäre Umfeld zusammengeführt und das Netzwerk aufrechterhalten. Bezogen auf die Veranstaltungen der ortsansässigen Vereine fehlte uns natürlich das Schützenfest der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft in Heringhausen doch sehr. Gerade, weil der Vorsitzende des KCM, André Nieder, amtierender Schützenkönig seit 2019 ist. Wir hoffen, dass wir alles in 2020 versäumte in 2021 – unter welchen Bedingungen auch immer – nachholen können. Hier drücken wir dem Schützenwesen die Daumen, dass die gewohnten Wege bald wieder eingeschlagen werden können.

Wie überbrücken Sie die vereinsfreie Zeit; also die Zeit, in der keine Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden?

Wir machen uns derzeit – wie bereits genannt – viele Gedanken darüber, wie wir den Neustart meistern können, sobald die geltenden Auflagen es zulassen. Wir zerbrechen uns derzeit mehr oder weniger die Köpfe, mit welchen Veranstaltungskonzepten wir in verschiedenen denkbaren Situationen direkt wieder neustarten könnten. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass es gar nicht so einfach ist eine qualitativ vergleichbare Veranstaltung zu bieten, sofern Verordnungen und Gesetze es nicht zulassen die Veranstaltungen wie bisher durchzuführen.

Im Jahr 1994 gegründet

Der KCM Heringhausen wurde 1994 gegründet. Die Abkürzung „KCM“ entstand aus dem Vorhaben und dem Gründungsort des Vereins „Karnevals Club Mühls“, wobei mit in der Gemeinde bekannten Namen „Mühls“ hier der Gasthof Nieder in Heringhausen gemeint ist.

1996 wurde mit dem ersten Karnevalsumzug durch Heringhausen erstmals ein Prinz benannt.

Ab 2002 benannte der KCM ein Dreigestirn – bestehend aus Prinz, Jungfrau und Bauer.

Der Verein hat derzeit 36 Mitglieder, die sich aktiv im Vereinsgeschehen beteiligen.