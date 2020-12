Hochsauerland: Testlauf im Corona-Impfzentrum absolviert

Blick in ein Impfzentrum: Im Hochsauerlandkreis hat jetzt ein Testlauf stattgefunden.

Meschede/Olsberg Testlauf im Corona-Impfzentrum des Hochsauerlandkreises: Der heimsiche Raum ist startklar, los geht es aber zunächst an anderer Stelle.

Der Hochsauerlandkreis hat einen Testlauf im Corona-Impfzentrum absolviert. Das Fazit: Bewährungsprobe bestanden. Dennoch wird es bis zum neuen Jahr dauern, ehe dort Spritzen gesetzt werden.

Am Dienstag, 22. Dezember, haben 25 Personen die Abläufe im Impfzentrum in der Konzerthalle Olsberg getestet. Die ärztlichen Leiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und die verantwortlichen Mitarbeiter des Hochsauerlandkreises waren sehr zufrieden: "Die Einrichtung hat die erste Bewährungsprobe bestanden, im Detail muss an einigen Stellen noch nachgebessert werden."

Barrierefreiheit noch nicht optimal

So haben die Laufwege und die Barrierefreiheit noch Optimierungsbedarf. Das haben Tests mit Rollator und Rollstuhl ergeben. Verbesserungen wird es auch beim Schallschutz, bei der Beleuchtung und bei der Beschilderung geben. Zusätzliche Abstellmöglichkeiten z.B. für Unterlagen sind ebenfalls erforderlich.

Die Impfstofflogistik muss noch etwas nachjustiert und der Eingangs- bzw. Wartebereich anders organisiert werden, um beispielsweise Personen ohne Termin auf kürzestem Wege wieder aus dem Impfzentrum zu leiten. Das Fazit der Beteiligten nach dem Testlauf: "Wir sind startbereit!"

Der Hochsauerlandkreis erwartet in dieser Woche noch mehr als 2200 Impfdosen. Sie sollen nach Weihnachten zunächst in Altenheimen verwendet werden.