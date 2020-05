Höchster Kiosk im Schmallenberger Sauerland steht in Schanze

Schanze. Vom Corona-Lockdown waren Marina Stahlschmidt und Lars Beckendorf mit ihrem Gasthaus in Schanze zwar ausgebremst. Aber sie hatten ein gute Idee.

Der Corona-Lockdown hat auch Lars Beckendorf und Partnerin Marina Stahlschmidt kalt erwischt. Die beiden sind Betreiber des Gasthauses Schanze, die zwischenzeitliche Schließung der gesamten Gastronomie traf auch das junge Pärchen schwer. Nichts tun und Däumchen drehen? Nicht mit den beiden. „Wir haben uns überlegt, dass wir irgendeine Alternative finden müssen“, so Beckendorf.

Kleinigkeiten „auf die Hand“

Eine Woche nach dem Gastro-Lockdown eröffneten die beiden einen kleinen Fensterverkauf im Gasthaus. „Ganz klein - einfach um zu schauen, ob überhaupt Interesse besteht bei den Leuten“, erklärt Beckendorf. Kleine Gebäcktüten, Getränke, belegte Brötchen „auf die Hand“. Das sei am Anfang alles gewesen „und den Leuten gefiel es.“

Schanze sei ein tolles Fleckchen, sagen die beiden. Ein Ort zum Wohlfühlen, mitten in der Natur, der höchste Platz im Schmallenberger Land dank 720 Metern überm Meeresspiegel. „Als dann die ersten Leute gezielt zu uns kamen und nicht mehr nur zufällig beim Spaziergang vorbeikamen, wollten wir mehr machen.“

Die kunterbunte Deko wurde aufgepeppt. Foto: Alexander Lange

Die kunterbunte Deko wurde aufgepeppt, ins Sortiment Butterkuchen und Nussecken aufgenommen - natürlich selbstgemacht, wie Marina Stahlschmidt verrät.

Das Prunkstück ist seit dem 1. Mai die fahrbare Waldküche - ein alter Anhänger, im wahrsten Sinne „aufgemöbelt“, mit Holz und Dach verkleidet, dazu mit Küchengeräten ausgerüstet und liebevoll geschmückt. Der höchstgelegene Kiosk im Schmallenberger Land? „Ich denke, das wird er sein“, antwort Beckendorf mit einem Schmunzeln: „Zumindest wüsste ich nicht, wo noch ein höherer steht.“

Den Wagen habe er sich von einem guten Bekannten geliehen, der dann auch gleich half, den Garten rundherum mit Blick auf die grüne Natur rund um Schanze mit rustikalen Holzmöbeln auszurüsten: „Dieser Wagen ist ein Unikat.“ Und ein Blickfang, der sich herumgesprochen hat. Die Gäste kommen gerne wieder, genießen das persönliche Ambiente, die Wege zum Wandern und Spazieren mit der nötigen Stärkung.

Unterstützung durch Sternekoch

„In unsere Waldküche gibt es jetzt auch Currywurst und Pommes“, sagt Beckendorf. Nicht irgendeine Currywurst, sondern eine leckere Kalbsbratwurst aus regionaler Herstellung. Die Currysauce stammt aus den Händen von Sternekoch Sascha Stemberg.

Trotz Lockerungen wollen Beckendorf und Partnerin Stahlschmidt nicht vom Konzept abweichen - die Waldküche und der Kiosk sollen noch bis zum Ende des Jahres auf Schanze stehen bleiben. Um auch das Speisenangebot auszureifen, war am Wochenende sogar ein Streetfoodexperte zu Gast: „Wir sind noch in der Experimentierphase. Aber uns ist klar, dass wir uns mit unseren Speisen etwas abheben wollen und nicht das anbieten, was es überall gibt.“

>>>HINTERGRUND

Kiosk und Waldküche „auf Schanze 1“ haben von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

„So kann man auch die Abendsonne bei einem leckeren Bierchen genießen“, sagt Lars Beckendorf.