Die Zeiten sind gerade schwierig - aber dennoch: Was gibt Ihnen gerade Hoffnung und Zuversicht? Wir möchten es erfahren! Schicken Sie uns dazu Ihre Beiträge!

Coronavirus Hoffnung und Zuversicht in dieser schwierigen Corona-Zeit

Meschede. Woraus schöpfen Menschen jetzt Hoffnung und Zuversicht? Das möchten wir aus Anlass des bevorstehenden Osterfestes gerne von Ihnen erfahren!

Liebe Leserin, lieber Leser, wir erleben Zeiten, die uns allen eine Menge abverlangen. Die Coronakrise hat unser Leben komplett verändert. Die meisten von uns verbringen fast den gesamten Tag in ihren Wohnungen oder Häusern. Viele Unternehmen geraten unter wirtschaftlichen Druck. Wie wird es in der Firma weitergehen? Wie lange halten die strengen Beschränkungen noch an? Wie kümmern wir uns um Kinder, Eltern oder Großeltern?

Über allem aber steht: Woraus schöpfen Menschen gerade jetzt Hoffnung und Zuversicht? Das möchten wir aus Anlass des bevorstehenden Osterfestes gerne von Ihnen erfahren. Unsere Zeitung wird die Ausgabe vom 11. April deshalb diesem Thema widmen. Wir wollen Beispiele dafür zeigen, wie es gerade jetzt positiv weitergehen kann. Dabei sollen Sie, unsere Leserinnen und Leser, mit Ihren Familien und Freunden eine wesentliche Rolle spielen.

Schreiben Sie uns, schicken Sie uns Ihre Fotos!

Bitte schreiben Sie uns in kurzen oder auch längeren Beiträgen, was Ihre Welt gerade jetzt ausmacht und zusammenhält, welche besonderen Menschen, Momente und Erlebnisse Kraft geben. Senden Sie uns Fotos vom Kaminsims oder Selfies. Wie werden Sie Ostern verbringen?

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen, die wir gerne in der Zeitung und auf unseren Onlineportalen veröffentlichen möchten. Wir freuen uns auch, wenn Kinder ein Bild malen, das wir veröffentlichen können. Wir sind sicher, dass Ostern genau der richtige Zeitpunkt ist, um Zuversicht zu verbreiten und sie mit anderen zu teilen. Bleiben Sie gesund. Ihre WP

Bitte schreiben Sie an meschede@westfalenpost.de oder an Westfalenpost-Redaktion, Winziger Platz 14, 59872 Meschede.