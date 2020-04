Hofläden: Diese Produkte gibt es in Meschede direkt ab Hof

Meschede. In Corona-Zeiten berichten die Hofläden in Meschede von einer Nachfrage wie nie zuvor. Wo gibt es die regionalen Produkte? Eine Übersicht.

Die Hofläden in Meschede sind in Corona-Zeiten stark gefragt. Deshalb wird auch das Angebot stetig erweitert – vom Blumenerde bis Spargel. Auch Zahlung per Paypal ist schon möglich.

In so einem Hühnermobil legen die Hühner der Familie Dolle aus Wehrstapel ihre Eier ab. Mittlerweile hat der Betrieb aufgrund der starken Nachfrage ein zweites mobiles Heim für ihre Tiere angeschafft. Ein Ei (Größe M) kostet 34 Cent. Foto: Privat

„Die Nachfrage zu Beginn der Coronakrise war besonders an Kartoffeln immens“, berichtet Birgit Vollmers, die in Bockum einen kleinen Laden mit großer Produktvielfalt betreibt. „Inzwischen hat sich das aber wieder normalisiert. Ich denke, die Verbraucher wissen nun, dass Lebensmittel aus der landwirtschaftlichen Erzeugung nicht knapp werden. Insbesondere die aus der Region“, erklärt Vollmers weiter. Ein Vorteil sei sicher die überschaubare Lage des Ladens. „Er wird nicht von Massen angesteuert. Wenn ein Kunde im Laden ist, dann wartet der nächste vor der Tür.“ Tipp: Freitags und samstags gibst frisch geräucherte Forellen.

Ebenso läuft es auch bei den Hofläden der Familie Dolle in Wehrstapel und Möller-Winter in Eversberg (Eversberger Landmilch). Die Kunden halten Abstand, Desinfektionsmittel stehen bereit. Um auch eine kontaktlose Bezahlung zu ermöglichen, bieten die Landwirte aus Eversberg nun auch eine Bezahlung via Paypal an. Auch diese Bezahlmethode basiert auf Vertrauensbasis. Neu im Sortiment: Spargel aus der Region, Mehl aus biologischem Anbau (Balve) und Grillfleisch und Grillkohle.

Im Eversberger Hofladen gibt es zum Beispiel Kartoffeln, Milch, Feta – und aktuell auch Grillfleisch.

Eier und eingekochte Produkte wie Eintöpfe oder Leberwurst von der Metzgerei Kutsche sind im Hofladen Dolle in Wehrstapel der Renner. „Wir haben jede Menge zu tun“, berichtet Sabrina Dolle, die sich vormittags auch um die Eier kümmert (sammeln, wiegen, stempeln, verpacken). Erst kürzlich hat der landwirtschaftliche Betrieb ein zweite Hühnermobil angeschafft. Neu im Angebot sind Graberde, Grillwurst und Gewürze von Ankerkraut. Für die kommende Woche kündigt Familie Dolle eine weitere Überraschung an.

Während der Umsatz im Mescheder Geschäft des Sauerländer Hofladens stark nachgelassen hat, stieg die Nachfrage online immens, berichtet Geschäftsführer Christian Schulte: „Zu Anfang der Krise hat uns das ganz schön überrannt, haben es aber jetzt sehr gut im Griff. Jeder unserer angeschlossenen Hersteller profitiert gerade sehr stark durch unsere und somit auch seine Online Präsenz.“

Aus dem Dolle-Automaten gibt’s zum Beispiel Eier, Grillfleisch und Eingekochtes. Foto: Ilka Trudewind

Der Bedarf an Grundnahrungsmitteln wie Butter, Milch, Eier und Mehl sei im Sauerländer Hofladen – ähnlich wie überall – „massiv gestiegen“, so Schulte. Das verdeutlicht auch ein Beispiel eines regionalen Händlers: Die Biomühle Eiling in Sichtigvor musste zeitweise ihren Online-Shop schließen, weil der Andrang so groß war. Auch aktuell beträgt die Lieferzeit für das Biomehl noch 14 Tage. Besonders gefragt im Sauerländer Hofladen sind nach eigenen Angaben: Die Abokisten für Gemüse und Obst. Die mittleren Kisten (sechs Kilogramm) kosten beispielsweise 25 Euro und werden in Meschede auch persönlich ausgeliefert.

Übrigens bieten auch Gemüsehändler auf dem Mescheder Wochenmarkt (wie beispielsweise der Demeter-Betrieb Gärtnerhof Röllingsen ) ein solches Gemüse-Abonnement an.

Übersicht mit Hofläden und Betrieben mit Direktvertrieb