Homeschooling in Schmallenberg: Schulen ziehen erste Bilanz

Schmallenberg Seit Montag läuft das Lernen auf Distanz. Wo es technische Probleme gibt, was mit dem Tag der offenen Tür und der Notbetreuung ist.

Am Montag ist die Schule in Nordrhein-Westfalen wieder losgegangen. Zumindest mehr oder weniger. Denn zurück in die Schule ging es nach den verlängerten Weihnachtsferien nur für die wenigsten Schüler. Der Großteil ging "nur" zurück an den heimischen Schreibtisch, um via Homeschooling ins Schuljahr 2021 zu starten. Ein Schritt, der weit und breit diskutiert wurde. Auf der einen Seite steht ein befürchtetes erhöhtes Infektionsgeschehen in den Schulen, auf der anderen Seite die Befürchtung, dass die Unterrichtsqualität und der Lernerfolg unter dem Lernen auf Distanz leiden.

Hinzukommt: Die in den Januar verschobenen Tage der offenen Tür der weiterführenden Schulen können nicht stattfinden, Alternativtermine gibt es keine. Wie Gymnasium, Real- und Hauptschule in das neue Jahr gestartet sind und was sie nun als Kennenlern- und Informations-Alternative anbieten.

Gymnasium der Stadt Schmallenberg

Das Städtische Gymnasium arbeitet mit Logineo und nutzt für Video-Konferenzen Microsoft-Teams. Schulleiterin Elke Winekenstädde ist guter Dinge, man habe alle Schüler in den vergangenen Wochen für das Homeschooling geschult. „Das ist eine andere Situation als beim Lockdown im März, alle wissen, was zu tun ist. Das ist ein erprobtes Verfahren.“ Nach Stundenplan ging es am Montag um 7.55 Uhr los.

Ob es kleinere Start-Schwierigkeiten gibt, wusste Winekenstädde nicht: „Zumindest habe ich noch nichts von Lehrern oder Eltern diesbezüglich gehört.“ Als Schulleiterin sei sie im Gymnasium vor Ort, genauso wie zwei Lehrkräfte, die sich um die Notbetreuung kümmern: „Dazu hatten sich in dieser Woche insgesamt vier Schüler angemeldet, die dann auch von der 1. bis 6. Stunde unterrichtet wurden.“ Man müsse die Entwicklung nun einfach abwarten und „das Beste aus der Situation machen".

Der Tag der offenen Tür fällt ersatzlos aus: „Wir haben Briefe und Flyer an die Grundschüler bzw. deren Eltern verschickt und werden in der kommenden Woche ein Vorstellungsvideo auf unserer Internetseite präsentieren.“

Erich-Kästner-Realschule

„Die Umstellung auf das Distanzlernen hat weitestgehend problemlos funktioniert. Durch die Vorbereitung der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler, die bereits seit Sommer getätigten Absprachen und Übungen ist der Umgang mit unserer Lernplattform Logineo stetig optimiert worden“, erklärt Schulleiter Marcel Plöger.

Natürlich gebe es im Stadtgebiet weiterhin Regionen, die über eine mangelnde Internetanbindung verfügen, was sich insbesondere bei den begleitenden Video-Konferenzen bemerkbar mache, so Plöger: „Und natürlich bleibt es neben der Gestaltung von Lernen eine besondere Herausforderung, in diesen Rahmensetzungen für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Eltern begleitend zur Verfügung zu stehen. Wir hoffen, dass uns dies weiterhin gelingt.“

Sicherlich sei für alle Beteiligten der Präsenzunterricht das geeignetere Mittel, um unterrichtliche Inhalte, Kompetenzzuwachs, Lernerfahrung und Lernbegleitung zu gestalten, „doch ist uns klar, dass die derzeitigen Entwicklungen im Pandemiegeschehen diesen nicht zulassen. Somit versuchen wir in den gemachten Rahmensetzungen effektiv und möglichst nachhaltig zu agieren, dabei zudem sicherzustellen, dass wir möglichst alle Schülerinnen und Schüler im Blick behalten und den aus unserer Sicht wichtigen Kontakt gewährleisten.“

Die für die Jahrgänge 5 und 6 eingerichtete Notbetreuung werde in geringem Umfang nachgefragt und durch Lehrerinnen und Lehrer der Schule begleitet.

Den für den 16. Januar angedachten Tag der offenen Tür werde es nicht geben. Alternativ gibt es auf der Schulhomepage einen digitalen Schulrundgang und es können persönliche Gesprächstermine vereinbart werden.

Schule am Wilzenberg

„Da das Homeschooling ja nicht das erste Mal stattfindet und die Abläufe in den Klassen von den Lehrerinnen und Lehrern ja bereits vorbereitet waren, hat der Start ganz ordentlich geklappt“, sagt Schulleiterin Lisa Richter: „Unsere Grundlage ist die Lernplattform logineo-lms, über die täglich morgens Aufgaben neu eingestellt werden und über die auch täglich eine Rückmeldung durch die zuständige Lehrkraft erfolgt. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die Aufgaben bis zu einem festen Termin bearbeitet wieder zurückzusenden.“

Etwa 50 iPads wurden zur Ausleihe vorbereitet und am Montag unter Corona-Bedingungen an Eltern übergeben. Desweiteren wurde gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler auch zusätzliches Material, wie Lektüren oder Lektüremappen, Vokabeltrainer etc. zur Verfügung gestellt.

„Alle Lehrkräfte bemühen sich nach Kräften, täglich mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Das ist nicht immer einfach. Daher nutzen wir alle Wege und rufen auch in den Familien an, wo wir keine Rückmeldung von Schülerinnen und Schülern erhalten. Unser erklärtes Ziel ist es, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen.“ Dazu dienen auch die Videokonferenzen, die in vielen Klassen täglich angeboten werden.

„Alle Lehrkräfte haben sich mit der Situation arrangiert, da es momentan keine andere Möglichkeit gibt. Allen ist klar, dass aufgrund der hohen Inzidenzwerte Präsenzunterricht nicht möglich ist. Allerdings ist uns auch allen klar, dass der Präsenzunterricht immer die bessere Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler bietet und dass für viele Kinder und Jugendliche die fehlende Tagesstruktur große Probleme mitbringt“, so Richter weiter. Bei Problemen aus familiärer Sicht sei es immer auch möglich, sich mit den zuständigen Klassenleitungen, der Schulleitung oder auch der Schulsozialarbeit kurzzuschließen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Notbetreuung werde aktuell von sieben Schülerinnen und Schülern genutzt.

Der Tag der offenen Tür am 23. Januar muss aber ausfallen: „Wir werden aber zum ursprünglichen Termin verschiedene digitale Angebote auf unsere Homepage setzen. Wir bieten auch individuelle Beratungsgespräche an. Zur Terminvereinbarung können sich Eltern telefonisch oder per Mail in der Schule am Wilzenberg melden.“