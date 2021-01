Hübsch, aber mit Tücken: Probleme mit Marktplatz Eversberg

Das Pflaster auf dem Marktplatz in Eversberg sorgt für Probleme: Ältere haben Mühe, es gefahrlos zu überqueren.

Eversberg. Altes Pflaster aus Meschede und Wennemen ist auf dem Marktplatz Eversberg verlegt worden. Inzwischen sorgen die Steine für Ärger.

Für Besucher in Eversberg sieht das Kopfsteinpflaster im historischen Ortskern hübsch aus. Doch so harmonisch ist das doch nicht, stellt sich inzwischen heraus. Die Steine bereiten Probleme.

2013 war der Marktplatz, den geschichtsträchtige Gebäude wie das Rathaus oder Markes Haus umrahmen, im Rahmen der "Regionale" umgestaltet worden, es waren Natursteine verlegt worden: "Durch eine einheitliche Natursteinpflasterung (großformatige Grauwacke und Grauwacke Kleinpflaster in Segmentbögen) wurde ein harmonisches Gesamtbild erzielt", hieß es nachher in einer Projektdokumentation. 157.000 Euro aus der Städtebauförderung flossen dafür nach Eversberg.

Für die Umgestaltung des Marktplatzes waren eigens die alten Pflastersteine von den Bahnhöfen in Meschede und Wennemen aufbewahrt worden. Doch was für Besucher hübsch aussieht, bereitet im Alltag bei den Menschen, die dort wohnen, Probleme: Das Gehen ist eben schwierig auf diesen alten Steinen. Die alten Kopfsteine aus Meschede und Wennemen sind auch höher und runder als die, mit denen in der Vergangenheit in Eversberg gepflastert wurde.

Für mehr Barrierefreiheit

Die CDU-Ortsunion Eversberg-Wehrstapel-Heinrichsthal stellt den Antrag, für mehr Barrierefreiheit in dem historischen Bereich zu sorgen: "Wir beobachten und werden immer wieder von älteren Einwohnern angesprochen. Besonders die, die auf einen Rollator angewiesen sind, sagen, dass es für sie bald nicht mehr möglich ist, die Kirche oder Markes Haus zu besuchen", so Vorsitzender Ferdi Lenze und Ratsfrau Birgit Tillmann. Vor allem im Bereich des Naturpflasters sei ein Befahren mit Rollator oder Kinderwagen schwierig. Sie fordern einen barrierefreien Ausbau von Fußwegen. "Es ist erst einmal positiv, dass der historische Ortskern auch historisch gepflastert wurde", sagt Ferdi Lenze, inzwischen auch Behindertenbeauftragter des Hochsauerlandkreises, auf Anfrage: "Aber es ist schon beschwerlich, zum Beispiel mit einem Rollator dieses Pflaster zu passieren." Er hofft darauf, dass Querungen mit Asphalt geschafft werden können, um den Weg zu erleichtern.

René Jaworek, neues Mitglied der SPD im Mescheder Stadtrat, hatte den Marktplatz als Beispiel für die Notwendigkeit eines Bezirksausschusses anstelle eines Ortsvorstehers genannt: Denn Ortsvorsteher hätten sich in der Vergangenheit „nicht zwingend“ mit Einwänden kritischer Bürger auseinandersetzen müssen. Deshalb seien viele Diskussionen erst gar nicht geführt worden - das habe in Eversberg aber gefehlt. Bei der Neugestaltung sei von Bürgern auf die entstehenden Probleme mit dem Pflaster hingewiesen worden: "Die Bedenken wurden jedoch nicht berücksichtigt." Der Antrag für einen Bezirksausschuss ist, wie berichtet, abgelehnt worden; Michael Wolf hat Willi Raulf inzwischen als Ortsvorsteher ersetzt.

"Es gibt diese Probleme im historischen Ortskern", bestätigte Fachbereichsleiter Heinz Hiegemann im Mescheder Ausschuss für Stadtentwicklung: "Selbstkritisch muss man zum Pflaster sagen: Das war gut gemeint, ist aber nicht ganz gut gemacht worden." Mit den Fördermitteln sei der Bereich in Eversberg "bestmöglich umgestaltet worden". Die Stadt will jetzt Lösungen suchen – die müssten dann aber so ausfallen, dass dafür nichts von den 157.000 Euro zurückgezahlt werden muss.

Wie das im Detail aussieht, ist offen: "Die Umsetzung eines barrierefreien Gehwegkonzeptes für den historischen Ortskern Eversberg wird sowohl Arbeitskraft in der Verwaltung beanspruchen als auch in einer späteren Realisierung entsprechenden Finanzbedarf erfordern. Genauere Angaben können dazu im derzeitigen Stadium noch nicht getroffen werden", so die Verwaltung.

>>>HINTERGRUND<<<

Schon 2013 hatte es erste Bedenken an der Umgestaltung des Marktplatzes gegeben. Das Pflaster wurde damals als ungeeignet für Menschen mit Behinderung betrachtet.

Die Stadtverwaltung betonte damals, es gebe „insgesamt“ keinen Handlungsbedarf für Nachbesserungen.

Bei den verlegten Steinen auf dem Platz handele es sich um Großpflaster, wie es zum Beispiel auch in der Altstadt von Schmallenberg verwendet wurde. Es habe eine andere Dimension als das Kleinpflaster, das zum Beispiel in der Johannisstraße in Eversberg verlegt sei.

Bei der Verlegung von Großpflaster würden sich naturgemäß größere Fugen zwischen den Steinen ergeben. Die Bauarbeiten seien aber entsprechend der Normen vorschriftsgemäß durchgeführt worden.