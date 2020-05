Im Esloher Museum wird der „Feuriger Elias“ aufgearbeitet

Das Dampf-Land-Leute-Museum Eslohe ist in erster Linie ein Technikmuseum, das zahlreiche Dampfmaschinen, Loks, Maschinen, Motoren und Traktoren beherbergt. Viele stehen in der Dauerausstellung, zwei Loks haben ihre Bleibe auf dem Außengelände. Ein Unterstand war nun in die Jahre gekommen. Es regnete durchs Dach. Damit war auch die Lok in Mitleidenschaft gezogen.

Die Lok, um die es geht, ist eine feuerlose Speicherdampflok aus dem Jahr 1920. Seit 1998 hat sie ihr Zuhause am Esloher Museum. Zuvor hatte sie, gemeinsam mit ihrer Schwesterlok, bis 1990 ihren Dienst bei der Kartonfabrik Reisholz, ab 1928 Feldmühle (heute Reno De Medici) in Arnsberg verrichtet. Bis 1960 dampfte die Feldmühlenbahn, auch „Feuriger Elias“ genannt, noch mitten durch die Stadt. Sie fuhr zwischen Bahnhof und Werk hin und her und beförderte Kohle, Holz, Holzschliff, Altpapier, Chemikalien und die fertigen Kartonagen. Später verrichtete sie ihren Dienst auf dem Werksgelände und im Alten Feld.

1998 kam die Lok dann als Geschenk der Firma Wessels aus Xanten (Kessel- und Apparatebau), dort hatte sie als Ausstellungsstück vor dem Werk gestanden, nach Eslohe. Die Schwesterlok steht in Arnsberg an der Wetterhofstraße, ebenfalls als Industriedenkmal.

Vieles in Eigenleistung

Einige Jahre stand die Lok in Wind und Wetter auf dem Museumsplatz, bevor 2002 Abhilfe geschaffen wurde. Franz-Josef Keite, Karl-Heinz Knippschild (†), viele weitere fleißige Hände des Museumsvereins und ortsansässige Handwerker und Firmen errichteten eine Stahl-Glas-Konstruktion, die in Eigenleistung gestemmt wurde. Gleichzeitig wurde auch die Lok wieder zu einem Schmuckstück restauriert. 2004 konnte beides der Öffentlichkeit an den Mai-Dampftagen präsentiert werden.

Es rostete: Landesmittel helfen

Nach 15 Jahren zeigte sich 2019, dass das Dach durch Kondenswasser stark korrodiert war. Das Wasser tropfte rostig auf die Lok. Das Dach des Unterstandes musste dringend erneuert werden. Die Lok vom Rost und anderen Ablagerungen befreit und wieder aufgearbeitet werden. Geschätzte Kosten von rund 22.000 Euro waren zu finanzieren. Das Förderprogramm „Verkehrshistorische Kulturgüter“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sorgte mit rund 15.000 Euro für eine 70-prozentige Bezuschussung des Projekts

Museumsverein finanziert mit

Neben der Eigenleistung der Mitglieder des Museumsverein für Demontage, Montage, Schleifen, Grundieren und Lackieren, bleiben noch rund 3000 Euro für den Verein übrig. Im Herbst wurde der Unterstand abgebaut und die Lok wetterfest eingepackt. Sobald das Wetter es zulässt werden die Arbeiten wieder aufgenommen, damit die Speicherlok zu ihrem 100. Geburtstag wieder in neuem Glanz erstrahlt und sicher unter Dach steht.