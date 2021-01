Impfungen in Bestwiger Heim: "Das ist absolutes Neuland"

Bewohner in Seniorenheimen erhalten die ersten Impfungen. Auch das Christophorus-Haus in Velmee steht auf der Liste.

Velmede Der Corona-Impftermin im Christophorus-Haus in Velmede ist mit viel Organisation verbunden - und auch mit Sorgen und vielen Fragen.

2793 Menschen in Pflegeeinrichtungen sind bislang im Hochsauerlandkreis gegen das Coronavirus geimpft worden: 1300 Bewohner und 1493 Beschäftigte (Stand Dienstag). Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe in ihrer Impf-Übersicht mit. Detailliertere Angaben, welche Einrichtungen genau versorgt wurden, macht die KVWL nicht.

Bis Ende Januar werden alle der laut NRW-Gesundheitsministerium berechtigten Heime mit der ersten Schutzimpfung versorgt sein, verspricht die Kassenärztliche Vereinigung. Parallel dazu starte in den nächsten Tagen in vielen Einrichtungen bereits die zweite Impfrunde: Im Hochsauerlandkreis sind aktuell 303 Menschen bereits doppelt geschützt – 205 Senioren in Heimen und 98 Beschäftigte.

Seit Montag vergibt der Hochsauerlandkreis über seine Koordinierungsstelle im Impfzentrum Olsberg die Termine für Impfungen in Pflegeheimen: "Es wird laufend geimpft", sagt Kreissprecher Martin Reuther.

Mobiles Impfteam unterwegs

Auf der Liste steht auch das Christophorus-Haus in Velmede. Einrichtungsleiterin Renate Körner bestätigt: "Wir sind an der Organisation, die Impfungen finden in absehbarer Zeit statt." Und zu organisieren sei viel, sagt sie: "Das ist absolutes Neuland." Es müssten Einverständniserklärungen eingeholt werden, entweder von Betreuern oder von Angehörigen.

Im Haus wird für die Impfungen ein Raum für das mobile Impfteam zur Verfügung gestellt, dort werden dann die Bewohner hingebracht. Wer nicht mehr mobil ist, zu dem kommt das Impfteam ins Zimmer. Im Haus ist eine eigene Informationsveranstaltung rund um die Impfung durchgeführt worden – die hatte einer der Hausärzte des Christophorus-Hauses von sich aus angeboten: "Wir haben das gerne angenommen. Der Arzt kommt regelmäßig zu uns ins Haus und ist hier bekannt", sagt Renate Körner.

Noch nicht abzuschätzen

Wie die Impfbereitschaft beim Personal ist, kann sie prozentual noch nicht einschätzen – sie geht aber grundsätzlich von einer hohen Bereitschaft aus. Die Fragen in der Informationsveranstaltung seien aufgrund der unterschiedlichen Altersstruktur der Belegschaft entsprechend vielfältig gewesen – junge Frauen zum Beispiel hätten wissen wollen, ob sie Sorgen haben müssten, wenn später der Kinderwunsch da wäre.

Die Sorgen seien in der Veranstaltung genommen worden. Auch unter den Bewohnern sei die Impfung natürlich ein Thema: "Das ist ganz unterschiedlich: Viele nehmen das hin, andere reden darüber, wie wir auch – sie freuen sich darauf, dass es endlich einen Ausweg aus der Pandemie gibt."

Nicht kommentieren möchte sie, wie das Christophorus-Haus bislang durch die Corona-Zeit gekommen ist. Die, bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde Bestwig, hohen Infiziertenzahlen in der Vergangenheit sind vor allem auf Ausbrücke in den Pflegeeinrichtungen zurückzuführen.

Nach den Corona-Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen über die mobilen Teams startet am kommenden Montag, 25. Januar, ab 8 Uhr auch die Vergabe von Terminen in den 27 Impfzentren in Westfalen-Lippe, auch für das in Olsberg. Geimpft werden dann ab 1. Februar zunächst Bürger, die 80 Jahre oder älter sind und einen Termin vereinbart haben. Die Kommunen werden im Auftrag von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ein Informationsschreiben an die mehr als 300.000 Impfberechtigten in Westfalen-Lippe verschicken.

Hintergrund

Personen, bei denen in der Vergangenheit eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, müssen zunächst nicht geimpft werden, sagt die Kassenärztliche Vereinigung - aber es spreche auch nichts dagegen.

Nach den bisher vorliegenden Daten gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Impfung nach bereits unbemerkt durchgemachter Infektion eine Gefährdung darstelle. Deshalb bestehe keine Notwendigkeit, vor Verabreichung einer Covid-19-Impfung das Vorliegen einer akuten oder einer durchgemachten Infektion labordiagnostisch auszuschließen.