Ist die Corona-Mutation schon im Hochsauerland angekommen?

Meschede In Belgien und den Niederlanden ist die Corona-Mutation festgestellt worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im HSK ankommt, ist hoch.

Die Mutationen des Coronavirus, die möglicherweise ansteckender als die bisherige Variante sein könnten und die zuerst in Großbritannien und Südafrika aufgefallen waren, sind bislang im Hochsauerlandkreis noch nicht festgestellt worden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht doch bereits im heimischen Raum angekommen sind, sagte Dr. Peter Kleeschulte, der Leiter des Kreisgesundheitsamts.

Selten untersucht

Denn: Bislang werden Coronaviren in Deutschland vergleichsweise selten sequenziert, das heißt auf solche Mutationen hin untersucht. Zurzeit wird nur etwa jeder 900. positive Coronatest so einer aufwändigen Analyse unterzogen. Nach Worten von Kleeschulte steht noch nicht abschließend fest, ob die neuen Mutationen tatsächlich ansteckender sind, sie stünden aber unter Verdacht, diese Eigenschaft zu haben.

Der Leiter des Kreisgesundheitsamtes gab zu bedenken, dass die Formen bereits in Belgien und in den Niederlanden festgestellt worden seien, auch bereits in anderen Teilen von Deutschland. Insofern bestehe durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Hochsauerlandkreis erreichen werden oder bereits erreicht haben.

Die aktuellen Corona-Zahlen: Über das Wochenende hat es im Hochsauerlandkreis 120 Neuinfizierte und 112 Genesene gegeben. Mit Stand von Montag, 18. Januar, 9 Uhr, sind in der Statistik aktuell 325 Infizierte, 4304 Genesene und 4715 bestätigte Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 96,6 (Stand 18. Januar, 0 Uhr).

Drei weitere Sterbefälle

Stationär werden 39 Personen behandelt, 13 intensivmedizinisch und davon werden 5 Personen beatmet. Am 15. Januar sind ein 86-jähriger Mann aus Eslohe und eine 93-jährige Frau aus Arnsberg gestorben, am 16. Januar ein 89-jähriger Mann aus Arnsberg. Somit sind es insgesamt 87 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (101), Bestwig (8), Brilon (18), Eslohe (6), Hallenberg (1), Marsberg (17), Medebach (23), Meschede (40), Olsberg (34), Schmallenberg (14), Sundern (53) und Winterberg (10).