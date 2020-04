Jugendliche feiern wilde Lagerfeuerparty in Schmallenberg

Was sich in der Nacht von Samstag und Sonntag zwischen Schmallenberg-Bracht und Saalhausen zugetragen hat, macht Markus Knoche noch immer fassungslos: Offenbar mehrere Jugendliche feierten dort in einem Waldstück eine ausgelassene Party mit großem Lagerfeuer - das widerspricht nicht nur der aktuellen Coronaschutzverordnung, sondern auch den Verhaltensregelungen in den Wäldern. „Anhand der Kronkorken würde ich schätzen, dass das bestimmt zwei Kisten Bier waren. Etliche Schnapsflaschen lagen dort auch herum, zudem scheinen sich die Herren und Damen in dem Wald auch miteinander vergnügt zu haben“, so Knoche, der Jagdaufseher in dem Brachter Waldstück ist.

Wanderer hätten die Feuer- und Feierstätte am Sonntagmorgen entdeckt, das Holz habe sogar noch gequalmt. Sie hätten es dann mit ihren eigenen Wasserflaschen gelöscht. Polizei und Forstamt seien vor Ort gewesen, es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Das ist absolut rücksichtlos“, sagt Knoche: „Das hätte richtig böse ausgehen können, hätte sich das Feuer unkontrolliert ausgebreitet.“

Hohe Waldbrandgefahr

Normalerweise sei es in dem Waldstück relativ ruhig, außer Wanderern und Radfahrern sei dort nicht viel los: „Aber wir werden jetzt natürlich öfter im Revier sein und das immer wieder kontrollieren. Für einige scheinen auch die Kontaktbeschränkung und der Mindestabstand ein Fremdwort zu sein.“ Ferdinand Drescher, Fachgebietsleiter Hoheit im Forstamt, hat ebenso wenig Verständnis für die Aktion: „Das ist unfassbar, eine hoch brisante Lage.“

Aus dem Lagerfeuer könnte sich ein unkontrollierter Funkenflug ergeben, die Waldbrandgefahr ist hoch, „da kann schnell etwas passieren.“ Denn auch die nächste Möglichkeit der Wasserversorgung, ergänzt Knoche, sei zwei bis drei Kilometer entfernt. Drescher: „Es ist jetzt natürlich schwierig, das Ganze nachzuverfolgen und die Leute dingfest zu machen.“ Trotzdem appelliere er in aller Dringlichkeit an die Vernunft: „Natürlich ist es wunderschön im Wald und auch in der aktuellen Zeit wichtig, an die frische Luft zu gehen. Feuer jeglicher Art sind aber absolut verboten. Rauchen, Grillen, das sind absolute No-Gos im Wald. Eine kleine Zigarettenkippe kann schon einen Waldbrand auslösen.“

