Junger Chor Eslohe: Mit Gesang durch die Corona-Krise

Verschobene Konzerte, abgesagte Auftritte, keine Probenabende: Auch den Jungen Chor Eslohe trifft die Corona-Krise hart. Und trotzdem haben die Sängerinnen und Sänger noch die Muße, den Menschen, die unter den Corona-Einschränkungen noch viel mehr zu leiden haben, eine Freude zu bereiten. Der Chor verschenkt aktuell CDs an sämtliche Seniorenheime im Hochsauerlandkreis und an die Wohneinrichtungen des Sozialwerks St. Georg in Südwestfalen.

Marc Padberg vom Sozialwerk St. Georg bekommt die CD des Jungen Chores hier von Klaus Winkelmeyer (rechts) überreicht. Foto: Privat

Es sei eigentlich eine ganz spontane Idee gewesen, sagt Klaus Winkelmeyer vom Vorstandsteam des Chores. Eines der zahlreichen Corona-Postings im Internet sei verbunden gewesen mit dem Song „You’ll never walk alone“, dessen Text die aktuelle Situation sehr gut treffe.

Es gehe um Hoffnung und Zusammenhalt: „Geh weiter, geh weiter. Mit Hoffnung in deinem Herzen. Und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen“, heißt es an einer Stelle in dem Lied. Und: „Am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel“. Viel besser könne man das wohl kaum ausdrücken, sagt Winkelmeyer.

Schöne Momente schenken

Bereits vor geraumer Zeit hatte der Junge Chor eben diesen Titel für seine CD „Timeless“ eingesungen - und genau diese CD soll den Bewohnern der Seniorenheime und der St.-Georg-Wohneinrichtungen nun Freude bereiten. Menschen, die ein bisschen Abwechslung gerade ganz besonders gut gebrauchen können, weil sie ihre Wohnbereiche nicht verlassen und keinen Besuch empfangen dürfen.

„Die Verteilung der CDs läuft gerade“, sagt Winkelmeyer. Innerhalb des Sozialwerks werden die CDs mit der Hauspost versendet. Bei den Seniorenheimen fährt Winkelmeyer selbst vorbei und steckt die CD samt Anschreiben in die Briefkästen. „Wir möchten Ihnen mit unserer Musik ein paar schöne Momente schenken und dazu beitragen, die angespannte Situation besser zu überstehen“, heißt es darin.

Rund 30 CDs im Wert von insgesamt 450 Euro werden es am Ende wohl sein, die der Junge Chor so unters Volk bringt. „Das ist es uns wert“, sagt Winkelmeyer, lacht und verweist darauf, dass die CD auch weiterhin zum Preis von 15 Euro im Shop auf der Internetseite des Jungen Chores erhältlich ist.

Akzeptable Notlösung

Für die Probenarbeit, die wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen nicht in der Gruppe stattfinden kann, hat der Junge Chor derweil eine akzeptable Notlösung gefunden. Irgendwie muss es schließlich weitergehen. „Wir proben jetzt quasi im Home-Office, wenn man so will“, sagt Winkelmeyer und schmunzelt. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Chorleiter Michael Nathen sitzt daheim am E-Piano und begleitet Sängerin Christa-Maria Jürgens, während das Aufnahmegerät läuft. Die eingesungenen Titel werden anschließend als MP3-Datei samt Noten für die einzelnen Stimmen in eine Cloud geladen.

Von dort können sich Tenöre, Bässe, Soprane und Altisten ihr Paket herunterladen, um damit zu arbeiten. „Ich nutze zum Beispiel meine tägliche 40-minütige Autofahrt zum Singen“, verrät Winkelmeyer und ergänzt: „Andere werden es vielleicht neben der Hausarbeit machen.“ Das alles ersetze zwar immer noch keinen ordentlichen Probenabend“, stellt Winkelmeyer klar, aber es könne immerhin dabei helfen, nicht ganz den Anschluss zu verlieren. Ob der Plan aufgeht, werde sich dann an den ersten Probenabenden nach der Corona-Krise zeigen. Dann gelte es, die Stimmen quasi wie ein Puzzle zusammenfügen. Dass die Mitglieder die gemeinsamen Proben bereits jetzt vermissen, werde regelmäßig in den Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe des Chores deutlich.

Im Sommer etwas Neues wagen

Nachdem einige Auftritt bei Konzerten bereits komplett abgesagt worden waren, ist die große Night of Sounds immerhin „nur“ verschoben worden. Sie soll nun am 4. Oktober stattfinden. Und genau auf diesen Termin bereiten sich die Sängerinnen und Sänger gerade vor. Deutlich näher liegt der Termin für ein Konzert, das der Junge Chor gemeinsam mit dem Jugendchor und dem Ganzen Jungen Chor in diesem Jahr erstmalig anbieten möchte. Die drei Chöre wollen erstmals in den Schafstall der Domschänke einladen. „Das ist mal eine andere Plattform“, sagt Winkelmeyer. Man wolle sich damit in den Sommer wagen und etwas Neues versuchen. „Bei freiem Eintritt, ganz entspannt an einem Sonntagnachmittag“.