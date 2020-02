Karneval in Nuttlar: „Die beste Prunksitzung seit Jahren“

Nuttlar. Mehr als 450 Gäste feiern eine ausgelassene Prunksitzung in der Nuttlarer Schützenhalle. Darunter viele tolle Gruppenkostüme.

Männer in Leggings, diverse Meeresfrüchte sowie ein auffällig-unauffälliger Spion prägten das Bild Samstagabend in der Nuttlarer Schützenhalle.

Auch mehrere Krümelmonster feierten in der Schützenhalle Nuttlar. Foto: Mustafa Amet

Sogar das Krümelmonster wurde in mehrfacher Ausführung in der Menge gesehen. Mit dem Motto: „Verkehr und Narren in der Spur – „Jecke Ausfahrt“ Nuttlar/Ruhr“ feierten die Nuttlarer Karnevalisten wieder nach zwei Jahren die närrische Jahreszeit.

Das Programm war dabei genauso bunt und abwechslungsreich wie die Gäste. Zum Elferrat gehörten dieses Jahr die Häcksler vom Nuttlarer Stammtisch. Sketche über Telefonsex oder den kranken Willi gehörten ebenso zum Programm wie die Tanzeinlagen der Tanzmariechen oder die Schunkelrunden.

Der auffällig-unauffällige Dorfspion, dessen aktueller Geheimdienst nie bekannt ist (KGB? UKW? FSK?), teilte die Ergebnisse seiner Recherchen der letzten Monate mit und zog dabei alles und jeden durch den Kakao. Nicht einmal der Bürgermeister oder der Mitarbeiter der Westfalenpost blieben von ihm verschont.

„Das ist die beste Prunksitzung seit Jahren: ob Tanzprogramm oder Bütt; das Gesamtpaket ist toll“, erzählte Martin Tillmann, Vorsitzender des MGV Nuttlar, stolz. Sowohl der MGV als auch die St.-Anna-Schützen hatten sich ins Zeug gelegt und diese Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Bereits vor dem Einlass um 18 Uhr hätte sich eine Schlange am Eingang gebildet, sagten Martin Tillmann. Etwa 450 Gäste fanden sich in der Schützenhalle ein. Die Karnevalsclubs aus Andreasberg und Heringhausen, der Bürgermeister sowie der Nuttlarer Ortsvorsteher und die Ratsherren aus Nuttlar waren die Ehrengäste. Durch das dreieinhalbstündige Programm moderierten Tobias Figge und Günter Bollermann. Bei der anschließenden Karnevalsparty feierten die Gäste bis spät in die Nacht. Für die passende Musik und Beleuchtung sorgten Dennis Kötje und Carsten Hirt.