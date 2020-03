Kartenverlosung: Lindentheater Meschede zeigt „Pavarotti“

Meschede. Das private Leben des Opernstars Pavarotti steht am Dienstag beim besonderen Kino in Meschede im Mittelpunkt - wir verlosen Karten.

Im besondern Kino am Dienstag geht es dieses mal um den Dokumentarfilm „Pavarotti“ - eine Dokumentation über den Opernsänger Luciano Pavarotti. Termin: 10. März, 20 Uhr, im Lindentheater Meschede.

Das Vorbild

„Manche singen große Opern. Luciano Pavarotti war selbst große Oper.“ (Bono) Die Stimme. Der Mensch. Die Geheimnisse. Die Legende. Der italienischer Opernsänger Luciano Pavarotti hatte die besondere Gabe die Opern-Musik dem populären Publikum nahe zu bringen, wie kaum ein Zweiter vor ihm.

Mit Interpretationen von Titeln wie „Nessun Dorma“ gelang es dem Tenor, die Zuschauer zu Tränen zu rühren und die vermeintlich schwerfälligen Stücke mit Leben zu füllen. In seinen Auftritten war die Liebe zu Musik in jedem Ton spürbar, fast 45 Jahre blieb er der Bühne treu, galt als Vorbild für die nächste Generation und verkaufte 26,3 Millionen Tonträger weltweit. Seine größten Erfolge feierte er als Teil der „Drei Tenöre“. Für viele seiner Zeitgenossen wie Bono, Stevie Wonder, José Carreras und Lang Lang galt Pavarotti als Superstar.

Der Hintergrund

Die Dokumentation „Pavarotti“ von Ron Howard blickt auf das Leben und das Vermächtnis der Opernikone zurück. Der italienische Sänger mit der Jahrhundertstimme verstarb 2007 im Alter von 71 Jahren an Nierenversagen. Mit viel Liebe im Angesicht von Ungerechtigkeit hat sich Pavarotti zu Lebzeiten für Kinder, Benachteiligte und Kranke eingesetzt, er organisierte viele Benefizkonzerte und sammelte eifrig für den guten Zweck. Doch ihn selbst durchflossen stets viele Zweifel.

Pavarotti - der Film zeigt viele nie gesehene Aufnahmen. Foto: Wild Bunch

Das intime Porträt von Howard („Beatles: Eight Days a Week“) zeigt unvergessene Auftritte, zahlreiche noch nie gesehene Aufnahmen und lässt viele Wegbereiter des Opernsängers zu Wort kommen. Darin schildern sie Pavarotti als einsamen Weggenossen mit großem Herzen und einer Stimme, die jeden emotional aufwühlte, der ihn anhören durfte.

