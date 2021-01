Katzenbabys bei eisigen Temperaturen in Meschede ausgesetzt

Mindestens drei Katzenkinder wurden bei eisigen Temperaturen vor Zoo & Co. in Meschede ausgesetzt. Mitarbeiter suchen nach Hinweisen.

Meschede Mindestens drei Kitten wurden am Morgen des 7. Januars vor dem Tierfachgeschäft Zoo & Co. in Meschede ausgesetzt. Hinweise gesucht.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind am Donnerstag, 7. Januar, vor Zoo & Co. in Meschede mindestens drei Katzenbabys in einem Karton ausgesetzt worden.

Zwei Mitarbeiterinnen des Zoogeschäfts hatten am Morgen jedoch gleich zwei Kartons vorgefunden. In einem befanden sich drei schwarz-weiße Katzenkinder, der andere Karton war aufgekratzt und leer.

Doris Schmidt-Pielock, die bei Zoo & Co. arbeitet, am Donnerstag aber ihren freien Tag hat und deshalb nicht vor Ort war, will nun via Facebook helfen und sucht nach Menschen, die eventuell in den Morgenstunden des 7. Januars etwas vor dem Zoogeschäft beobachtet haben.

Die drei Katzenbabys wurden inzwischen von Mitarbeitern des Tierheims in Enste abgeholt und versorgt.

Eventuell noch mehr Kitten vermisst

Da durch den zweiten, aufgekratzten Karton die Vermutung naheliegt, dass weitere Kitten ausgesetzt wurden, haben die Mitarbeiterinnen von Zoo & Co. alles abgesucht und die umliegenden Firmen informiert. Um die Katzenbabys anzulocken wurde eine Box mit Futter aufgestellt.

Wer etwas beobachtet hat, kann sich an Zoo & Co. (Tel. 0291/51922) oder das Tierheim Enste (0291/1776) wenden.