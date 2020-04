Kino trotz Corona: Krisenidee von Fort Fun kommt sehr gut an

Wasserfall. Ein Kinobesuch in Zeiten der Corona-Krise mit all ihren Beschränkungen? Ja, das geht! Der Freizeitpark Fort Fun macht es möglich.

Ein Kinobesuch in Zeiten der Corona-Krise mit all ihren Beschränkungen? Ja, das geht! Der Freizeitpark Fort Fun macht es möglich - mit einem Autokino. In Zusammenarbeit mit der Firma Eventtechnik Südwestfalen und dem Filmtheater Winterberg hat das Abenteuerland in kürzester Zeit den Parkplatz vor dem Freizeitpark umfunktioniert und bietet nun eine tolle Alternative zum Zuhausebleiben. Zweimal am Tag werden jetzt Filme gezeigt.

Bereits vor zwei Jahren war diese Alternative zum normalen Kino schon einmal bestens angenommen worden. An Corona hat dabei damals noch niemand gedacht. Jetzt ermöglicht das Angebot trotz der Krise Filmgenuss pur. Weil die vorgegebenen Abstände eingehalten werden, wenn jeder in seinem Auto sitzen bleibt, ist diese Freizeitbeschäftigung auch während der Corona-Krise erlaubt und wurde auch direkt von jeder Menge Besuchern genutzt.

Zwei Personen pro Auto - oder Familien

Zutritt haben zwei Personen pro Auto oder Familien, die ohnehin in einem Haushalt leben. Und auch an kulinarischen Genüssen mangelt es beim Autokino nicht. Bei der Einfahrt können sich die Besucher im Drive-Through mit Getränken und Knabbereien eindecken - eben ganz so, wie es auch im Kino am Eingang üblich ist. Dabei wird dann auch gleich die Frequenz mitgeteilt, über die die Kinobesucher per Autoradio den Ton zum Film empfangen können.

Andreas Sievering, Geschäftsführer von Fort Fun ist begeistert: „Es war wirklich toll, wie die Bundesnetzagentur mit uns zusammengearbeitet hat.“ Normalerweise dauere es Wochen, bis einem solch eine Frequenz zugeteilt werde. „Wir haben sie jetzt innerhalb von nur 72 Stunden gehabt und konnten daher direkt starten“, freut sich Sievering. Auch Joachim Wahle vom Filmtheater Winterberg, freut sich über die gute Zusammenarbeit mit den Filmverleihern.

Dirk Joachimsmeier, Andreas Sievering, Dijamant Neziraj und Joachim Wahle (von links) freuen sich, dass das Autokino auf dem Parkplatz von Fort Fun so gut ankommt. Foto: Brigitta Bongard

„Wir haben alle Filme, die wir zeigen möchten, ruckzuck bekommen. Das ist auch nicht die Norm, aber in der momentanen Krise funktionieren viele Dinge besser als sonst, weil ja jeder irgendwie zurechtkommen muss“, sagt er. „Wir haben jetzt für die kommenden zwei Wochen ein tolles Paket an Filmen, die wir hier zeigen können.“

Kein Warten auf die Dunkelheit

Für die Technik des Autokinos ist die Firma Eventtechnik Südwestfalen zuständig. Dirk Joachimsmeier hat in Windeseile die LED-Wand mit den entsprechenden Aufbauten installiert. Dijamant Neziraj, neuer Marketing-Chef im Fort Fun, betont: „Mit der neuen LED-Technik können wir jetzt auch tagsüber Vorstellungen anbieten. Früher, als die Filme noch per Beamer auf die Leinwand gebracht worden seien, habe man immer bis zum Einbruch der Dunkelheit warten müssen.

„Mit der LED-Wand hat man auch bei strahlendem Sonnenschein ein gestochen scharfes Bild, wie man am Sonntag bei der Eisprinzessin 2“ sehen konnte“, sagt Neziraj. Für den Sonntagabend war die Vorstellung mit 100 Autos bereits am Vormittag restlos ausverkauft. „Wir hatten innerhalb kürzester Zeit über 50.000 Zugriffe auf der Homepage von Fort Fun wegen des Kinos. Weil so viele Leute keine Karten mehr bekommen haben, zeigen wir den Film „Parasite“ am Donnerstag noch einmal“, sagt Neziraj.

Vorerst ist geplant, für die nächsten zwei Wochen jeweils um 16 und um 20 Uhr täglich einen Film zu zeigen. Wie es danach weitergehe, hänge erstmal von der Entwicklung der Corona-Krise ab, so Fort Fun-Geschäftsführer Andreas Sievering.

Solange die Kinos geschlossen bleiben müssen und die Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben, sei das Autokino auf jeden Fall eine gute Alternative. Fort Fun biete für diese Freizeitaktivität auch in diesem Fall die idealen Voraussetzungen. „Es ist aktuell das Beste, was wir aus der Situation machen können“, sagt Sievering. Wie berichtet, hat die Corona-Krise dem Freizeitpark den Start in die Saison ordentlich verhagelt. Üblicherweise ist der Park gerade während der Osterferien ein äußerst beliebtes Ausflugsziel.

Einen Besuch wert

„Vielleicht kommen ja auch Besucher, die sonst nicht so oft ins Kino gehen, bei dieser Gelegenheit auf den Geschmack und gehen dann später, wenn wir wieder im normalen Kino spielen können, öfter mal dorthin, um sich einen Film anzusehen“, sagt Joachim Wahle. Die Variante im Freien ist auf jeden Fall einen Besuch wert.