Kirchrarbach: Bierpreis beim Schützenfest bleibt unverändert

Kirchrarbach. Erstmals fand die Versammlung der Schützen während eines Umbaus in der Schützenhalle statt. Ein Einblick in die Arbeiten - und zu Beschlüssen.

Erstmals in der Geschichte der Schützenbruderschaft Kirchrarbach fand die Generalversammlung während eines Umbaus in der Schützenhalle statt. Im November hatte die Bruderschaft beschlossen, verschiedene Baumaßnahmen an der Rarbachhalle in Angriff zu nehmen. Theke, Hallenbeleuchtung, Fußboden und Hallendach sind in die Jahre gekommen und bedürfen einer Erneuerung. Dort, wo seit 1977 Bier gezapft wurde, standen jetzt Gerüste und Baumaterialien.

Diskussionen zu den Festfragen

Das wirkte sich aber nicht negativ auf die Stimmung und die Beschlüsse der 116 Mitglieder aus. Bei den Personalangelegenheiten zur Besetzung der Vorstandsämter fielen die Abstimmungen eindeutig aus. Wiedergewählt wurden Hauptmann Markus Köster, Festoffizier Georg Pieper, Königsoffizier Heribert Gödeke und Vizekönigsoffizier Matthias Wollmeiner. Die Aufgaben des ausscheidenden Kassierers Andreas Wiese und des Fähnrichs Thorsten Zacharias übernehmen Benedikt Schörmann bzw. Philipp Wüllner.

Bei den „Festfragen“ waren Diskussionen lebhafter, wobei sich in Sachen Bierpreis fast alle einige waren – in 2020 bleibt der Preis unverändert bei 1,40 Euro. Erstmals wird es beim Schützenfest einen neuen Festablauf geben - es wird um einen Tag vorgezogen. Freitags wird mit dem Vogelaufsetzen begonnen und tags, samstags ist Vogelschießen. Sonntags wird sich der neue König im Festzug präsentieren. Alle Teilnehmer sprachen sich für ein einheitliches Auftreten in Weiß aus. Der Vorsitzende Ralf Gerke-Cantow berichtete zum Thekenumbau: „Wir liegen dank der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer gut im Zeit- und Finanzplan. Aber wir müssen unsere Notbeleuchtung bis zur nächsten Prüfung 2021 erneuern“. Ein Förderantrag an die Stadt wurde bereits gestellt.