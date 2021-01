Klare Forderung aus Eslohe an CDU-Chef Armin Laschet

Eslohe Der neue CDU-Chef Armin Laschet hat Post aus Eslohe bekommen. Darin geht es um eine klare Forderung was Friedrich Merz betrifft.

Der Vorsitzende des Esloher CDU-Gemeindeverbandes, Christian Siewers, hat sich mit einem Brief an den neuen CDU-Chef Armin Laschet gewendet. Mit einer klaren Botschaft: Siewers gratuliert Laschet nicht nur zu seiner kürzlich gewonnenen Wahl. Verbunden ist das Schreiben vor allem mit der klaren Forderung, Friedrich Merz in sein neues Team in entscheidender, verantwortungsvoller und prominenter Stelle mit einzubeziehen.

"Vertrauen ist wichtig"

Er sei sich bewusst, so sagt Siewers, dass er als kleiner Basis-Kommunalpolitiker allein mit seinem Schreiben nicht viel erreichen könne. Er denke aber, dass man Gehör bekommen werde, wenn die gefühlte Mehrheit der CDU solche Briefe schreiben würde. Laschet sei beim CDU-Parteitag der beste Redner gewesen. Er habe auf den Punkt gebracht, was in einer Freundschaft, Ehe, Geschäftsbeziehung und vor allem Politik das Wichtigste sei: Vertrauen.

Vertrauen müsse aber auch gelebt werden. „47,4 Prozent der Bundesdelegierten und ein großer Teil der CDU-Mitglieder erwarten eine Einbeziehung von Friedrich Merz in der kommenden Legislaturperiode in prominenter und verantwortungsvoller Position in Ihrem Team“, so Siewers‘ klare Botschaft an Laschet. Er spreche hier nicht nur als Vorsitzender eines CDU-Gemeindeverbandes, sondern auch als Prokurist eines mittelständischen Unternehmens.

"Wir verlangen eine starke Stimme für die Wirtschaft"

„Wir erwarten, nein verlangen eine starke Stimme für unsere Wirtschaft, als Motor unseres Sozialstaates.“ Die Scheindebatte über eine Homeoffice-Pflicht sei ein schwerwiegender Eingriff in betriebliche Arbeitsprozesse und unternehmerische Autonomie und bürde noch mehr Probleme auf, als die, die man ohnehin schon durch die Corona-Pandemie erfahren müsse. Er kenne Laschet nicht persönlich, sei ihm aber von Dritten aus Politik und Unternehmerverbänden als führungsstarke Person beschrieben worden, die ein Talent habe, Menschen zusammenzuführen. Und genau hier vertraue er auf Laschet.

„Die CDU steht vor einem Scheideweg und scheint in vielen Bereichen zerrissen. Nehmen Sie Friedrich Merz mit in die vor uns liegenden Wahlkämpfe und in das kommende Bundes-Kabinett. Dann werden Sie einen starken Rückhalt in der CDU erfahren“, so Siewers an Laschet.

Nie einen Hehl aus Anhängerschaft gemacht

Der Esloher CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende hat nie einen Hehl daraus gemacht, Anhänger von Friedrich Merz zu sein. Merz sei überzeugter Marktwirtschaftler und das sei er auch, so Siewers. Man dürfe nicht außer Acht lassen, dass ein sehr großer Teil der CDU-Mitglieder noch gern den marktwirtschaftlichen Aspekt vertreten sehen würde.

„Uns muss allen klar sein, dass der Kapitalismus nicht ein Teufelswerk ist, sondern ein entscheidendes Instrument, um unseren Sozialstaat am Laufen zu halten“, so der Esloher Christdemokat. Und das könne kaum einer besser erklären als Friedrich Merz.