Neowise: Komet am Nachthimmel über Eversberg

Einen Kometen, den man nur alle 6766 Jahre sieht, hat Udo Köster fotografiert. Am Sonntagabend gibt es eine zweite Chance.

Eversberg. Über seinem Heimatort Eversberg hat unser Leser Udo Köster den großen, hellen und mit bloßem Auge sichtbaren Kometen „Neowise“ um 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag fotografiert.

Am Sonntag im Westen

Er schreibt dazu: „Er war im Nordosten gut über dem Horizont zu sehen und am Sonntag auch am Abendhimmel im Westen. Der Komet benötigt für einen Sonnenumlauf 6766 Jahre und wir werden ihn deshalb wohl nicht wieder sehen. Er bietet ein eindrucksvolles Bild am Himmel und hat einen langen Schweif. Mit dem Feldstecher kann man den glühenden Kern sehen!“

Leserfotos

