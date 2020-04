Kreativ: So reagieren Mescheder Geschäfte auf Corona-Erlass

Geschäfte mit einer Ladengröße von mehr als 800 Quadratmetern dürfen vorerst nicht öffnen. So sieht es der Erlass der Bundesregierung vor. In Meschede beträfe dies zum Beispiel Intersport Pilz im Gewerbegebiet Enste und das Modehaus Heide an der Steinstraße. Die Einzelhändler reagieren gelassen. Das sind die Gründe:

Pilz: „Öffnen zu 90 bis 95 Prozent wieder“

Volker Pilz (Mitte) mit seinem Sohn Oliver Pilz (rechts) und Edgar Zappe (Leiter Hagebaumarkt Meschede) bei einem gemeinsamen Termin zu einem verkaufsoffenen Sonntag in der Vergangenheit. Während der Hagebaumarkt in der Corona-Zeit nicht schließen musste, war das Sportgeschäft in der Nachbarschaft stark betroffen. Die Sporthändler hoffen nun, ab Montag wieder öffnen zu können. Foto: Jürgen Kortmann

Volker Pilz, Inhaber des Sportgeschäftes Intersport Pilz im Gewerbegebiet Enste, hat den ganzen Morgen telefoniert. IHK, Einzelhandelsverband, Ordnungsamt der Stadt… „Es gibt noch keine endgültige Entscheidung“, so Pilz, „allerdings werden wir ab Montag zu 90 bis 95 Prozent wieder öffnen.“ Die pragmatische Lösung der Sporthändler: Die obere Etage wird abgesperrt, so verkleinert sich die Verkaufsfläche. Das Obergeschoss werde eh als Lager genutzt.

Im Geschäft sind Absperrungen aufgebaut. „Gleich klebe ich noch die Schilder mit den Abstandsregelungen auf“, so Volker Pilz. Außerdem startet in der kommenden Woche auch der Online-Shop. Es habe leider einige Zeit gedauert, das eigene umfangreiche Kassensystem mit dem Franchisegeber Intersport zu verknüpfen.

Pilz hofft nun, dass die Kunden das Angebot auch wieder wahrnehmen und nicht aus Sorge fernbleiben. „In unserem Geschäft können sich die Kunden gut aus dem Weg gehen“, sagt der Sporthändler.

Modehaus Heide schließt eine Tür und fällt so unter die 800-Quadratmeter-Regel

Das Preisparadies in der Fußgängerzone öffnet am Montag wieder, das Lokal liegt unter der Maximalgröße von 800 Quadratmeter. Das Haupthaus an der Steinstraße ist etwa 1000 Quadratmeter groß. Tobias Heide hofft, sein Geschäft am Montag wieder öffnen zu können. „Da bekommen wir auch das endgültige "Okay“ des Ordnungsamtes. Sein Plan: Das Geschäft in zwei Häuser aufzuteilen. Dazu müsse lediglich eine Tür geschlossen werden. Über Änderungen würden die Kunden stets auf der Internetseite und auch auf Facebook informiert.

„Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, sagt er. Obwohl das Modehaus auch mit größeren Einbußen rechnet. Beispielsweise sei das Anzuggeschäft für Hochzeiten und Feste gelaufen. Bei den Kommunionanzügen- und -kleidern hofft Heide auf die Nachholtermine der Kirche im Herbst.

Woolworth in der Ruhrstraße bleibt geschlossen

Das Warenkaufhaus Woolworth in der Mescheder Fußgängerzone bleibt nach Angaben des Unternehmens bis auf Weiteres geschlossen. Das Geschäft in dem ehemaligen Lokal von C&A verfügt nach eigenen Angaben über eine Verkaufsfläche von 850 Quadratmetern.