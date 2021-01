Kreislandwirt aus Winkhausen hat Idee für Borkenkäferplage

Winkhausen Stefan Belke ist Kreislandwirt. Die Borkenkäferplage treffe die Region hart, sagt er. Er hat eine Lösung für die freien Waldflächen

„Es ist wichtig, dass sich die verschiedenen landwirtschaftlichen Verbände zusammenraufen. Das honoriert die Politik, und das sehen auch die Landwirte mit Freude.“ Kreislandwirt Stefan Belke aus Winkhausen ist daher sehr zufrieden mit dem Positionspapier, das rheinischer und westfälischer Bauernverband sowie der Waldbauernverband und die Familienbetriebe Land- und Forstwirtschaft zum Erhalt der Mittelgebirgshöfe gemeinsam unterzeichnet haben.

Er ist überzeugt: „Nur so geht es. Wir haben alle dieselben Probleme und müssen an einem Strang ziehen.“ Hier gehe es nicht darum, bin ich Rheinländer oder Westfale, bin ich groß oder bin ich klein. Ob Mutterkuhhalter oder Milchbauer, ob Schaf,- oder Ziegenhalter. „Weidehaltung ist Umweltschutz. Unser Mittelgebirge ist geprägt von Grünlandbetrieben und bäuerlicher Forstwirtschaft. Das soll so bleiben und dafür brauchen wir eine Perspektive!“

Ruinierte Fichtenwälder

Die Probleme sind bekannt: Der Borkenkäfer ruiniert die Fichtenwälder und damit die „Altersvorsorge“ vieler Landwirte. Der Klimawandel und seine Trockenheit verursachen zusätzliche Kosten bei der Fütterung. „Selbst zum Trinken mussten meine Kühe in den vergangenen Sommern in den Stall kommen, weil die Bäche ausgetrocknet waren.“ Auch das koste zusätzlich und sei ein Warnsignal, das Landwirte ernst nähmen. „Wir kennen die Natur wie kein zweiter und können einschätzen, welche Auswirkungen solche Klimaextreme für unsere Höfe haben. Uns geht es nicht um eine Dauerförderung.“ Raus aus dem Klage-, rein in den Argumentationsmodus, ist seine Meinung. „Mit jeder neuen Subvention begeben wir uns in neue Abhängigkeiten.“ Belke möchte, „dass das, was wir Landwirte jetzt schon leisten für den Erhalt der Naturlandschaft auch angemessen honoriert wird.“

Er erklärt: „Indem wir Grünland bewirtschaften, und es als Heu, Silage oder Gras an unsere Tiere verfüttern, leisten wir einen Beitrag zu echtem Umweltschutz. Dieses Futter muss nicht um die halbe Welt gekarrt werden, dafür müssen keine Urwälder in Südamerika gerodet werden.“ Im Gegenteil, es werde CO2-neutral produziert und verbraucht. „Jedes Wirtschaftsunternehmen kann sich CO2-Zertifikate kaufen. Wir liefern sie frei Haus.“ Genauso wie jeder den Wald für seine Freizeitaktivitäten nutzen dürfe oder profitiere, weil beispielsweise, Gäste dort wandern. „Auch das muss wertgeschätzt werden.“

Nicht um jeden Preis aufforsten

Konkret fordert er, dass Betriebe an den Rändern ihrer Weiden, den abgestorbenen Borkenkäferwald nicht um jeden Preis aufforsten müssen. „Man weiß doch im Moment gar nicht, welche Pflanzen sich dort gut entwickeln.“ Er möchte es in Grünland umwandeln. Bisher lässt das das Forstgesetz nicht zu. „Das würde uns sofort helfen, weil wir weniger Futter zukaufen müssen und klimabedingte Ertragsschwankungen überstehen könnten.“

An anderen Stellen funktioniere das doch auch, erklärt der Kreislandwirt. „Für unsere Milch, die zur Hochwald-Molkerei geliefert wird, bekomme ich einen Zuschlag, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck senke.“ Energieverbrauch, Energieerzeugung, angepasste Düngung und der Einsatz eigener betrieblicher Futtermittel zahlt sich dann aus.

„Wir schreien hier nicht nach mehr Geld. Wir bringen eine ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Leistung, die anerkannt werden muss.“

Hintergrund

Stefan Belke ist Kreislandwirt im Hochsauerlandkreis. Er steht damit der Landwirtschaftskammer in Meschede vor und vertritt dort ehrenamtlich die Interessen der Landwirte gegenüber der Landesregierung.

Ebenfalls ehrenamtlich ist Josef Schreiber, Landwirt aus Medebach, für die die Bauern im Einsatz. Er ist Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Hochsauerland und damit „Sprecher der Bauern“. Belke vergleicht Schreibers Tätigkeit mit dem Vorsitzenden einer „Bauern-Gewerkschaft“.

Sein Wunsch ist, dass sich mehr junge Berufskolleginnen und -kollegen ehrenamtlich engagieren. „Es ist sicherlich nicht immer einfach, Hof und Ehrenamt zu koordinieren, doch am Ende, ist es eine der sinnvollsten Tätigkeit die es gibt.“