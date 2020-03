Coronavirus: Kreisverwaltung HSK ist komplett geschlossen

Meschede. Wegen der landesweiten Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus wird die Kreisverwaltung geschlossen.

Die Verwaltung des Hochsauerlandkreises wird wegen der neuen landesweiten Vorgaben am Montag, 23. März, für den Publikumsverkehr komplett geschlossen. Die Schließung betrifft die gesamte Verwaltung mit den Kreishäusern Meschede, Arnsberg und Brilon. Dazu gehören auch die Führerscheinstellen, die Zulassungsstellen sowie die Ausländerbehörde.

Vereinbarte Termine fallen aus

Diese Entscheidung hat der Krisenstab am Sonntagabend getroffen. Auch alle bereits vereinbarten Termine fallen aus. Telefonisch oder per E-Mail sind die Mitarbeiter weiterhin erreichbar. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis: „Wir müssen handlungsfähig bleiben und unser zweites Ziel ist, eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, gerade in Anbetracht der am Sonntagabend verkündeten Einschränkungen.“

Die Entscheidung, ob und in welchem Rahmen die Verwaltung wieder öffnet, wird der Krisenstab am Montag, 23. März, im Laufe des Tages treffen.