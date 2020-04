Kurzzeitparken ist in Meschede zukünftig kostenlos

Meschede. 18 Minuten frei Parken und außerdem die Parkzeit via App bezahlen: Das ist neu in der Stadt Meschede. Hier unsere Übersicht.

Bargeldlos parken: Das geht seit dem 1. April auch in der Stadt Meschede. Handy-Parken heißt das Zauberwort. Die Zeit der Parkuhren ist abgelaufen, ohnehin gibt es davon nur noch drei in der Nähe der Post an der Warsteiner Straße. 30 Parkscheinautomaten sind aktuell in Betrieb – und bleiben es auch. Aber die Zukunft ist auch beim Parken digital. Der Rat der Stadt hat grünes Licht gegeben für diese moderne Version des Parkscheinziehens.

An den 30 Parkscheinautomaten wurden bisher pro Jahr im Schnitt 507.592 Parkscheine gezogen. Ohne Kleingeld war das bisher schwierig. Überall dort ist es nun möglich, per Handy eine Parkzeit zu buchen. Die Erfahrungen in Städten ähnlicher Größenordnungen seien gut, das Angebot werde meist eher vorsichtig angenommen: „Das läuft langsam an“, berichtet Willi Dauenhauer vom Fachbereich Ordnung der Stadt Meschede, „wir schätzen, dass erst einmal etwa zehn Prozent übers Handy ihren Parkschein digital ziehen.“ Funktioniere die Nutzung gut, wachse der Anteil der Handy-Parker stetig.

Erinnerung auf das Smartphone

Ganz praktisch funktioniert das virtuelle Parkscheinziehen so: Über eine der acht zur Verfügung stehenden Apps wird der Standort und die Parkzonennummer eingegeben – und schon kann kontaktlos die gewünschte Parkzeit gebucht werden. Kurz vor Ablauf der Zeit erinnert die App auf dem Handy daran. Und wer dann zum Beispiel noch beim Zahnarzt oder beim Frisör sitzt – oder einfach etwas länger braucht, um alles in der Innenstadt zu erledigen, der kann unkompliziert auf dem Handy Parkzeit bis zur Höchstparkdauer nach buchen.

Die Liste der acht nutzbaren Park-Apps findet sich auf der Homepage der Stadt Meschede unter www.meschede.de/parken. Dort sollte sich jeder Nutzer vorab informieren, denn es können bei einigen Anbietern zusätzliche Gebühren entstehen, auf die die Stadt Meschede keinen Einfluss hat.

„Das neue System hat für Smartphone-Benutzer viele Vorteile: Man braucht kein Kleingeld. Man kann Parkzeit von unterwegs nachbuchen, ohne zurück zum Automaten laufen zu müssen. Und an den Ablauf der Parkzeit wird man auch noch rechtzeitig erinnert“, erklärt Bürgermeister Christoph Weber.

Die neue Brötchentaste: Einfach wie üblich die grüne Taste drücken,Parkschein für die kostenlosen ersten 18 Minuten ziehen. Foto: Stadt Meschede

Neu ist seit dem 1. April auch die „Brötchentaste“: Das Kurzzeitparken ist in Meschede zukünftig für die ersten 18 Minuten auf allen Parkplätzen für die Benutzer der Parkscheinautomaten frei.

Grüne Taste drücken

Das funktioniert ganz einfach: Am Automaten die grüne Taste drücken, um einen Parkschein anzufordern – allerdings ohne vorher Geld einzuwerfen und diesen Freiparkschein dann gut sichtbar ins Auto legen. Oder einen Parkschein mit dem Handy buchen. Auch da sind die ersten 18 Minuten frei.