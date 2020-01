Schmallenberg. Schmallenberg will die Straßenleuchten zunehmend auf LED-Technik umstellen. Dabei geht es voran.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

LED-Technik: Neue Lampen im Stadtgebiet Schmallenberg

Im Zuge der für die nächsten Jahre in Schmallenberg vorgesehenen Umrüstung von rund 1400 Straßenleuchten auf LED-Technik wurden zwischenzeitlich an mehreren Straßenzügen Musterleuchten installiert. Die Stadtvertretung hatte einstimmig beschlossen, rund ein Drittel der Straßenbeleuchtung in der Stadt auf moderne LED-Technik umzustellen.

So wurden in Fleckenberg die im Zuge des Ausbaus der Straße „Rönneckeroth“ neu gesetzten Masten mit einem neuen, für Anliegerstraßen geeigneten LED-Leuchtenkopf bestückt. Auch die Seilbeleuchtungsanlage der Ost- und Weststraße in Schmallenberg ist Bestandteil des Umrüstungskonzeptes.

Ins Gesamtbild einfügen

Politik und Bürger haben sich ganz klar für einen Erhalt der Seilanlage ausgesprochen. Hiermit verbunden ist der Wunsch, zum einen den Straßenraum möglichst weit auszuleuchten, zum anderen aber auch die ansprechenden Fassaden der historischen Altstadt in Szene zu setzen.

Seitens des Netzbetreibers Westnetz wurde nun ein entsprechender Leuchtentyp ausfindig gemacht, welcher die gewünschte Ausleuchtung bieten kann und sich zudem von seiner Bauform optisch gut in das Gesamtbild einfügt. Beginnend am Kreuzungspunkt „Kirchplatz / Oststraße“ wurden in Fahrtrichtung Schützenplatz drei Musterleuchten installiert. Diese sowie deren Ausleuchtung können dort von Interessierten in Augenschein genommen werden.