Lockerung in der Corona-Krise: Öffnet H&M am Montag?

Meschede. Ab Montag könnte auch H&M seine Verkaufsfläche verkleinern und in Meschede wieder öffnen. Das sagt die Pressestelle zu den Planungen.

Ab dem kommenden Montag dürfen laut NRW-Landesregierung auch Geschäfte über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen, wenn sie diese verkleinern. Auf Anfrage unserer Zeitung äußerte sich dazu jetzt am späten Freitagnachmittag auch H&M. Das Warenhaus hat neben Kult ein Ladenlokal im Mescheder Henne-Ruhr-Markt, das größer ist als 800 Quadratmeter und bisher geschlossen blieb?

Öffnung in allen Bundesländern

Man sei dankbar über den Zusammenhalt und das Durchhaltevermögen aller Kollegen, die auch unter diesen herausfordernden Bedingungen den Kunden einen besten Service böten. „Wir freuen uns sehr, zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen zu können, dass wir voraussichtlich in allen Bundesländern, wenn auch vorerst vereinzelt, wieder für unsere Kunden da sein werden.“ Man sei sich aber bewusst, dass sich die Situation auch von einem Tag zum andern ändern könne. Gesundheit und Sicherheit aller habe weiterhin oberste Priorität.

Verkaufsfläche wird verkleinert

Wörtlich schreibt die Pressestelle: „In den Bundesländern, in denen wir die Gesamtverkaufsfläche in unseren Geschäften auf den Richtwert von 800 Quadratmeter minimieren können, tun wir dies auch. Daher passen wir die Verkaufsfläche durch Absperrbänder und die Umstellung von Stellwänden an. Selbstverständlich halten wir dabei Fluchtwege frei und die Brandschutzvorschriften ein.“

Auch wenn sich das erst mal nach einer Öffnung für Meschede anhört, schränkt das Unternehmen ein. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der so dynamischen Entwicklungen keine Auskunft zu den einzelnen Standorten geben können, an denen wir eröffnen.“

Bis Donnerstagabend hatte sich allerdings laut Auskunft des Mescheder Stadtpressesprechers noch niemand von H&M oder Kult beim Ordnungsamt der Stadt gemeldet.