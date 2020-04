Maskenpflicht wegen Corona: Was macht die Stadt Meschede?

Meschede. Immer mehr Bundesländer verfügen eine Maskenpflicht. Auch einzelne Städte preschen in Corona-Zeiten vor. Was plant Meschede?

Immer mehr Bundesländer, aber auch einzelne Städte und Gemeinden verfügen eine Maskenpflicht. Sie verpflichten die Bevölkerung, in Bus und Bahnen sowie teilweise in Geschäften den Mund und die Nase zu bedecken. In Nordrhein-Westfalen gilt diese Regelung bislang nicht, trotzdem können auch einzelne Kommunen solche Vorgaben per Erlass durchsetzen - zuletzt beispielsweise Münster. Und was macht Meschede?

Pressesprecher Jörg Fröhling sagt: „in der Stadt Meschede ist aktuell nicht geplant, eine Maskenpflicht einzuführen - generell sehen wir eine solche Entscheidung als Sache des Landes NRW, bei dem auch nur ein NRW-weit einheitliches Vorgehen sinnvoll ist.“ Aus Sicht der Stadt Meschede hätten nach wie vor die aktuell geltenden Handlungsempfehlungen höchste Priorität – ein Abstand von anderthalb bis zwei Metern zu anderen Personen sowie eine sorgfältige und häufige Handhygiene.

„Die Stadt Meschede appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, diese Empfehlungen einzuhalten; ebenso wie die anderen Vorgaben aus der Corona-Schutzverordnung“, erklärt Fröhling. „Diese Regelungen bieten nach wie vor den effektivsten Schutz vor einer Infektion – und es ist die Sache jedes Einzelnen, einen Beitrag zur Unterbrechung von Infektionsketten zu leisten.“

In Situationen, in denen das Abstandsgebot nicht sicher umgesetzt werden könne – zum Beispiel in Bus oder Bahn – könne das Tragen einer Maske sinnvoll sein. „Hier muss jeder individuell für sich eine Risikoeinschätzung vornehmen“, so der Pressesprecher.