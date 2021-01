Mehrere Musikgeräte erbeutet - Polizei Meschede ermittelt

Bockum Sie kamen auf unbekannte Weise in die Lagerhalle in Bockum bei Freienohl: Unbekannte haben unter anderem Musikgeräte gestohlen.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Lagerhalle in Bockum eingebrochen. Zwischen Samstag und Montag gelangten die Täter auf ungeklärte Weise in das Gebäude.

Sie entwendeten mehrere Werkzeuge sowie Musikgeräte. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.