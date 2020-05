Meschede: Corona-Neustart für Tagesmütter – so läuft es

Meschede. Zweijährige dürfen seit vier Tagen wieder zu den Tagesmüttern. Wie läuft es in Meschede, Eslohe, Bestwig, Winterberg, Medebach und Hallenberg?

Tagesmütter dürfen seit dem 14. Mai wieder Kinder betreuen. Wie das Angebot angenommen wird, berichtet Mechthild Schelle, Fachberaterin des kfd-Tagesmüttervereins in Meschede. Der Verein betreut die Tagespflegepersonen in Meschede, Eslohe, Bestwig, Winterberg, Medebach und Hallenberg.

Die Tagesmütter haben das Spielzeug wieder ausgepackt. Bei den heimischen Tagespflegeeltern läuft nahezu wieder der Regelbetrieb. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

33 Tagesmütter sind dem Verein angeschlossen, 31 arbeiten nun wieder. Zwei Tagesmütter fallen noch aus unterschiedlichen Gründen aus. Insgesamt werden so 156 Plätze angeboten, 109 Kinder (Stand: 18. Mai) werden seit vergangener Woche wieder betreut. Darunter 77 Zweijährige, die seit vergangenem Donnerstag generell wieder betreut werden dürfen, und 32 Kinder in der Notbetreuung.

Dies sind Einjährige, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten oder Alleinerziehende. Zuletzt befanden sich 43 Kinder in der Notbetreuung. Zusätzlich befinden sich zwei Kleinkinder in der Härtefallbetreuung, die über das Jugendamt vermittelt wurden.

Bei Tageseltern werden in der Regel fünf Kinder gleichzeitig im häuslichen Umfeld betreut. Die Hygieneregeln umzusetzen sei in einer überschaubaren Gruppe leichter, deshalb dürfen laut Corona-Verordnung des Landes Tagesmütter schon Zweijährige betreuen. In den Kindergärten sieht dies derzeit noch anders aus.

Keine leichten Wochen

„Das Angebot wird wieder gut angenommen. Die Eltern haben darauf sehr gewartet, entsprechend groß war auch die Freude, dass es wieder losgeht. Auch bei den Tagesmüttern“, erklärt Mechthild Schelle vom Tagesmütterverein. Die vergangenen Wochen seien nicht leicht gewesen und geprägt von vielen Ungewissheiten und Fragen. „Das Telefon hat ununterbrochen geklingelt, aber wir konnten natürlich erst Auskunft geben, wenn wir die Corona-Verordnungen des Ministeriums, von unserem Landesverband und schließlich die Mitteilungen des Hochsauerlandkreises erhalten hatten“, so Schelle.

„Darunter waren auch sehr bedrückende Gespräche mit den Eltern“, berichtet Mechthild Schelle. Die Corona-Krise habe viele Eltern in Existenznöte versetzt. Der Satz: „Ich verliere meine Arbeit, wenn ich meine Kinder nicht unterbringen kann“, fiel nicht nur ein Mal. „Wir haben überall cersucht, Lösungen zu finden. Auch unbürokratisch. In großen Teilen ist uns das gelungen, aber leider nicht immer.“

Achtwöchige Pause

Die Rückkehr der Kinder sei jedoch überraschend gut gelungen. Die achtwöchige Pause hätten die Kinder gut verkraftet. „Unsere Tagesmütter haben in den vergangenen Wochen mit sehr viel Engagement und guten Ideen den Kontakt zu den Kindern gehalten“, so Schelle, die sich dafür bereits bei allen bedankt habe.

Bei den Tagesmüttern gelten nun strengere Hygieneregeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz. Beispielsweise müssen die Eltern bei der Übergabe Masken tragen und sich in Listen eintragen, wann sie ihre Kinder gebracht und abgeholt haben.