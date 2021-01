Meschede: Im Brazil erhalten Bedürftige Wärme und Suppe

Dennis Kramer sitzt an dem Tisch, den er ab sofort Obdachlosen unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln zum Aufwärmen zur Verfügung stellt.

Meschede Dennis Kramer vom Brazil bietet ab sofort Bedürftigen und Obdachlosen einen Platz zum Aufwärmen an. Suppe und ein Heißgetränk to go.

bietet ab sofort Bedürftigen und Obdachlosen einen Platz zum Aufwärmen an. Warme Getränke oder Speisen dürfen sie sich zudem regelkonform kostenlos mitnehmen und außerhalb des Brazils zu sich nehmen.

Die aktuellen Temperaturen sind gerade für Menschen ohne Obdach eine Herausforderung. Sie können nicht, wie die meisten anderen Menschen, der Aufforderung der Bundesregierung nachkommen und einfach zu Hause bleiben. Ihr Zuhause sind tagsüber die leergefegten Fußgängerzonen. Um Obdachlosen und Bedürftigen das Leben während der Corona-Krise etwas angenehmer zu gestalten, hat der Mescheder Gastronom Dennis Kramer eine besondere Aktion ins Leben gerufen.

In seiner Bar Brazil dürfen sich Obdachlose ab sofort während der Öffnungszeiten seines To-Go-Angebots (Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr und Sonntag 12 bis 18 Uhr) an einem Tisch aufwärmen und die Toilette benutzen. Natürlich nur unter Einhaltung der Corona-Regeln. „Wir haben vorne im Laden trotz Renovierung einen Tisch dafür eingerichtet. Es ist Platz für eine Person plus Hund und es herrscht Maskenpflicht. Masken stellen wir aber gerne kostenlos zur Verfügung“, erklärt Dennis Kramer. Bewirtet wird aufgrund der Auflagen nicht, eine Suppe und ein Heißgetränk darf sich jeder im Anschluss mitnehmen.

Idee quasi aus der Not geboren

Auf die Idee, Bedürftigen dieses Angebot bereit zu stellen, ist Kramer gekommen, als ein Obdachloser eine Suppe bei ihm kaufen wollte, jedoch nicht genug Geld dabei hatte, um diese vollständig zu bezahlen. „Wir haben ihm dann kurzfristig auch angeboten, sich bei uns aufzuwärmen“, berichtet Kramer, der aufgrund dieser Begegnung und der Tatsache, dass bei ihm aktuell häufig Lebensmittel übrig bleiben, entschieden hat, vorerst täglich auf diesem Wege Obdachlosen und Bedürftigen etwas Gutes zu tun. Und auch der vierbeinige Gefährte des Mannes wurde im Brazil versorgt.

„Uns geht es wirtschaftlich selbst nicht gut, aber frieren und hungern soll wirklich niemand“, stellt Dennis Kramer klar und findet es wichtig, dass in diesen Zeiten müssen wir alle zusammen halten. Ein weiteres Beispiel dafür sei zum Beispiel die Aktion „Festtagsmenü“ vom H1, wo „Helden des Alltags und Bedürftige“ ein kostenloses Weihnachtsessen bekommen konnten.