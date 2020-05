Meschede: Kommunalpolitik wird in Corona-Zeiten erfinderisch

Wenn in den nächsten Wochen wieder Rats- und Kreissitzungen stattfinden, geschieht das unter Einhaltung strenger Abstands- und Hygieneregeln. Einige Veranstaltungen müssen aus diesem Grund sogar umziehen und Konzepte vorlegen.

Hochsauerlandkreis

So werden mit Beginn des Kreis-Sitzungslaufes am 9. Mai alle Sitzungen nicht wie gewohnt im Kreishaus sondern im Berufskolleg Meschede stattfinden. Dort gibt es zum einen genügend Platz, um ausreichend Abstand zu halten, zum anderen tagt im Kreishaus regelmäßig der Corona-Krisenstab.

„Zum Kreistag am 5. Juni ziehen wir dann in die Konzerthalle Olsberg. Es wurden bereits Sitzpläne ausgearbeitet und genau festgelegt, wer wo sitzen muss. Zusätzlich gibt es dort eine Balustrade für die Öffentlichkeit“, erklärt Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises.

Der halbierte Mescheder Stadtrat tagte im Mai unter Corona-Hygiene-Regeln. Foto: Ute Tolksdorf

Meschede: Stadtrat in halber Besetzung

In Meschede tagte der Stadtrat am Donnerstag, 7. Mai in halber Besetzung, um im großen Sitzungssaal im Rathaus den geltenden Corona-Regeln zu entsprechen. Voraussichtlich werde die nächste Sitzungsperiode des Rates und der Ausschüsse Ende Juni in der Stadthalle stattfinden, erklärte der Bürgermeister während der Sitzung. Wie es mit den kleineren Treffen konkret weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Jörg Fröhling, Pressesprecher der Kommunen Meschede und Bestwig, betont: „Letztlich sind es Einzelfallentscheidungen und Vorschläge von der Stadt, wie beispielsweise die Fraktionen ihre Sitzungen abhalten.“ Die CDU-Fraktion zeigte sich besonders innovativ und tagte als Vorbereitung auf den Stadtrat via Videokonferenz. „Die Zusammenschaltung der Teilnehmer klappte auf Anhieb. Auch der Ablauf der Videokonferenz funktionierte dank der Disziplin aller 19 Beteiligten reibungslos und störungsfrei.“ so der Vorsitzende der CDU-Fraktion Marcel Spork.

Eslohe tagt in Aula und Bestwig ist der Sitzungssaal groß genug

In Eslohe greift die Verwaltung auf die Aula im Schulzentrum zurück, um den geforderten Abstand bei Sitzungen einhalten zu können. Keinerlei Umstellung ist dahingehend in Bestwig nötig. Dort überschreitet keine Ausschussgröße die Kapazitäten des Sitzungssaals.

Schmallenberg: Sitzungen in der Stadthalle

Düstere Zahlen- Jeder Zweite im Hochsauerland in KurzarbeitSchmallenberg verlegt derweil alle größeren Zusammenkünfte vom Rathaus in die Stadthalle. Alle aktiven und passiven Teilnehmer sitzen alleine an weit auseinander gestellten Tischen, Fremde müssen sich in Listen eintragen, um gegebenenfalls eine Infektionskette nachvollziehen zu können.