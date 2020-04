Meschede: Löst Sonne ersten Brand der Saison aus?

Die Mescheder Feuerwehr hat am Sonntag in der Mittagszeit einen kleineren Böschungsbrand löschen müssen – möglicherweise der erste in der Saison, den die Sonneneinstrahlung mitverursacht hat.

Ursache: Zigarettenkippe oder Glasscherbe?

Ein Passant hatte die Feuerwehr um 14.15 Uhr alarmiert. Der Einsatzzort war schwierig zu finden. Er befindet sich am Ende des Schederweges, schon an der Straße nach Schederberge, etwa 250 Meter von dem beliebten Wanderparkplatz entfernt. An dem Straßenrand steht eine einsame Bank, von der aus man Sicht auf den Hennesee hat und hinunter nach Löttmaringhausen und Heggen blicken kann. Unterhalb der Bank, wo der Rundweg Kleine Henne beginnt, hatte Buschwerk angefangen zu brennen.

Der Passant hatte bereits Erde darauf geworfen, als die Feuerwehr kam. Sie musste nur den Bereich rundherum vorsichtshalber bewässern. Die Feuerwehr war mit Einsatzleiter Sebastian Helleberg und neun Einsatzkräften vor Ort. Denkbar, dass eine achtlos weggeworfene Kippe von oben das Feuer auslöste. Weil sich auch Scherben fanden, könnte die Sonne auch das Licht daran gebündelt und so das Feuer an dem Hang verursacht haben.