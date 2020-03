Meschede: Maus besucht Baustelle der Tiefbaufirma Tillmann

Eversberg/Köln. Die Sendung mit der Maus zeigt am Sonntag, 22. März, eine Folge in der eine Firma aus Eversberg bei Meschede eine Rolle spielt.

Im Herbst hat die Sendung mit der Maus eine Baustelle des Eversberger Tiefbau-Unternehmens Sebastian Tillmann besucht. Der Beitrag heißt „Brücke schieben“. Nun steht der Sendetermin.

Das Filmteam der Produktionsfirma Flash Film hat im Herbst die Bauarbeiten an der Bahnstrecke bei Rösrath begleitet. Dort wurde eine Brücke ausgetauscht. Die Strecke nahe Köln wurde für 76,33 Stunden gesperrt, um die alte Brücke abzureißen und durch eine neue zu ersetzen. Die neue Brücke wurde etwa 20 Meter neben der Strecke gebaut und in einer Sperrpause, so heißt es, wenn die Bahn eine Strecke für Gleisarbeiten komplett sperrt, in gut zwei Stunden an die richtige Stelle geschoben.

400 Tonnen schwere Stahlbetonbrücke mitten in der Nacht an ihren Platz

Die Firma Sebastian Tillmann reißt die marode Brücke der Deutschen Bahn ab. Foto: Privat

Davor werden die Gleise getrennt, die alte Brücke abgerissen und ein Weg aus Stahlplatten gelegt. Über diese Platten fährt dann ein SPMT (Self Propelled Modular Transporter) und trägt auf vier Hydraulikstempeln die über 400 Tonnen schwere Stahlbetonbrücke mitten in der Nacht an ihren Platz.

Sämtliche Tief- und Abbrucharbeiten hat hierbei die Firma Sebastian Tillmann aus Eversberg übernommen. Im Beitrag sind die orangefarbenen Bagger gut zu erkennen. Das Unternehmen riss die alte Brücke ab und schuf so mit 8000 Tonnen Aushub und Abbruch den Platz für die neue Brücke. Nachdem die Brücke an ihren neuen Ort geschoben wurde, übernahm Tillmann wieder und verfüllte das neue Bauwerk und erstellte das künftige Gleisbett.

Sonntag auf ARD und KIKA

Zwei Tage später liegen die Gleise wieder, als wäre nichts gewesen. Das Filmteam hat in Tag- und Nachtschicht gedreht und die schwebende Brücke ist am Sonntag, 22. März, um 9.30 Uhr in der ARD und um 11.30 auf KIKA zu sehen.