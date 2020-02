Meschede: Müll am Bahnhof ist ein Problem

Müll hier, Müll dort. Was nicht mehr gebraucht wird, landet einfach in der nächsten Ecke oder auf den Gleisen des Mescheder Bahnhofs. Einige Mülleimer sind zwar da, doch das Problem ist, dass kaum einer sie wirklich nutzt, sei es aus Faulheit oder einfach mit dem Gedanken: „Es räumt schon irgendjemand weg.“ Je mehr Menschen allerdings so denken und handeln, desto mehr Müll sammelt sich am Bahnhof an. Dieses große Problem fällt auch immer wieder einigen Menschen auf, die regelmäßig oder auch nur ab und zu mit dem Zug fahren.

Jörg Völker Foto: Lara Rickert

Ich nutze selten den Zug, aber wenn es mal vorkommt, fahre ich meist von Meschede bis Arnsberg. Meiner Meinung nach ist jeder selbst für die Müllproblematik verantwortlich. Genügend Mülleimer sind schließlich da und der Müll, der sich hier am Mescheder Bahnhof ansammelt, hängt nicht allein von der Tatsache ab, dass sich hier am Bahnhof ein McDonald’s befindet. Die Hauptverantwortung liegt meines Erachtens nach bei den Jugendlichen. Selbst gesehen habe ich es zwar noch nicht, dass Menschen ihren Müll einfach liegen lassen. Aber was ich sehe, ist das Ergebnis: Dass Müll herumliegt.

Jörg Völker, 61, Meschede

Martina Moersberger Foto: Lara Rickert

Ich bin einmalig zu Besuch in Meschede und der Müll fällt auf jeden Fall auf. Meiner Meinung nach müssen alle besser aufpassen, was das Thema anbelangt. Sowohl junge als auch alte Menschen geben nicht genügend Acht, somit liegt die Verantwortung bei allen Altersgruppen. Vor allem Zigaretten sollten weniger liegen gelassen werden, denn die sieht man besonders häufig auf dem Boden. Es sollte versucht werden, am Bahnhof mit Schildern auf die Müllproblematik aufmerksam zu machen. Selbst jemanden darauf angesprochen, der seinen Müll auf dem Boden liegen gelassen hat, habe ich noch nie.

Martina Moersberger, 61, München

Nadine Tölle Foto: Lara Rickert

Ich pendle fünf Mal die Woche mit dem Zug von Neheim nach Meschede und zurück. Ich denke, dass hauptsächlich die Schülerinnen und Schüler das Problem sind, die vor oder nach der Schule am Bahnhof warten müssen. Eventuell sollte das Thema Müllproblematik intensiv in der Schule angesprochen werden, um ihnen ein angemessenes Verhalten zu lehren. In Meschede selbst habe ich noch nie mitbekommen, dass jemand einfach seinen Müll auf den Boden geschmissen hat, aber in Neheim habe ich es schon einmal gesehen. Hätte in der Situation nicht jemand anderes schon seine Meinung dazu geäußert, hätte ich selbst etwas gesagt.

Nadine Tölle, 28, Neheim

Anke Busemann Foto: Lara Rickert

Wegen eines Schulausfluges sind wir mit dem Zug aus Neheim hierher gefahren. Man sieht, dass überall Müll liegt und anscheinend auch kaum beseitigt wird. Meiner Meinung nach sollte darüber nachgedacht werden, noch mehr Mülleimer aufzustellen. Vor allem Jugendliche neigen dazu, ihren Müll liegen zu lassen - und das bekomme ich auch selbst immer wieder mit. Generell sehe ich es als ein gesellschaftliches Problem an. Wenn ich jemanden gesehen habe, der mal eben seine Zigarette auf den Boden geworfen hat, habe ich nachgefragt, ob das unbedingt sein muss. Die Reaktionen darauf waren leider negativ.

Anke Busemann, 45, Neheim

Tim Müller Foto: Lara Rickert

Da ich hier zur Schule gehe, pendle ich fünf Mal die Woche zwischen Meschede und Freienohl hin und her. In meinen Augen sind besonders die Jugendlichen hauptverantwortlich für den ganzen Müll, der hier herumliegt. In der Zeit, in der sie am Bahnhof stehen und auf den Zug warten, verwüsten sie ihn mit Müll. Es sollten vielleicht mehr Kameras angebracht werden, um das Gelände besser zu beobachten und zu kontrollieren. Ich selbst habe noch nie direkt miterlebt, dass jemand seinen Müll einfach in die Ecke geworfen hat, aber ab und zu habe ich dann auch mal selbst etwas aufgehoben und es zum Mülleimer gebracht.

Tim Müller, 16, Freienohl