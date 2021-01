Meschede: "Runder Tisch" zwischen Tafel und Foodsharern

Meschede Nach einem Facebook-Kommentar, der die Arbeit der Foodsharer in Teilen kritisierte, soll es nun ein klärendes Gespräch geben.

In einem

Sowohl Uwe Ledermann, Kopf des Mescheder Foodsharing-Bezirks, als auch Michael Rosenkranz, der beim Caritasverband, dem Träger der Tafel, für die Finanzen und die Rahmenbedingungen zuständig ist, hatten betont, dass keine Konkurrenz zwischen den beiden Institutionen herrsche. Ein Facebook-Kommentar vermittelte jedoch einen anderen Eindruck. Nun stehe man in Kontakt und möchte, sobald das Infektionsgeschehen es erlaubt, einen „runden Tisch“ einberufen.

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++

Uwe Ledermann hatte damals erklärt, dass er und sein Team erst nach der Tafel an der Reihe sind, wenn es um die Abholung von Lebensmitteln aus den Märkten im Stadtgebiet geht: „Erst bekommt die Tafel Lebensmittel, einiges geht noch an die „Too good to go“-App und dann kommen ja erst wir. Und das ist auch richtig so.“ Und auch Rosenkranz bestätigte, dass er keine Konkurrenz zum Foodsharing sehe und dass er sich zu keinem Zeitpunkt Sorgen darüber gemacht habe, dass durch die lange Schließung der Tafel in Meschede die Versorgung mit Lebensmitteln in Gefahr sein könnte.

An Formulierungen gestoßen

In einem Kommentar auf der Facebookseite der Lokalredaktion machte Rosenkranz jedoch deutlich, dass er sich an Ledermanns Formulierung stoße, dass manche Trends, in diesem Fall das Foodsharing, im Sauerland häufig etwas später ankämen. Schließlich würde die Tafel seit 2001 in Meschede unter dem Slogan „Lebensmittel retten. Menschen helfen“ agieren. Im Hinblick auf die Tätigkeiten der Foodsharer fand er folgende Worte: „Wir sehen durchaus einige Dinge etwas skeptisch. Zum Beispiel verzichtet Foodsharing auf die Prüfung der „Bedürftigkeit“. Es ist aber so, dass der Blumenkohl, der wahllos verteilt wird, im Geschäft nicht mehr gekauft wird. Er steht dann auch nicht mehr bei uns für die Bedürftigen zu Verfügung.“

Ihm hätte man das Konzept der Foodsharer zwar so erklärt, dass diese erst nach der Tafel prüfen, was in Supermärkten noch verwertbar ist. Inzwischen sei dem jedoch nicht mehr so. „Die Organisation nutzt die gleichen Quellen und auch die gleiche Art der Ware. Man will eben auch wachsen - kann man verstehen. Um das klar zu sagen: Wir erheben keinen Anspruch auf bestimmte Waren. Wie die zu verteilen sind und wer sie bekommt, ist in erster Linie den Geschäften überlassen. Dennoch sehen wir es skeptisch, dass hier eine Doppelstruktur aufgebaut wird“, heißt es im Kommentar von Michael Rosenkranz, der abschließend noch einen Schritt auf die Foodsharer zugeht. Ein klärendes Gespräch im neuen Jahr ist sein Vorschlag.

Gesprächstermin in Aussicht

Die Reaktion von Foodsharing-Initiator Uwe Ledermann ließ daraufhin nicht lange auf sich warten: Er antwortete, dass er sich persönlich und in seiner Funktion Foodsharing-Botschafter auf einen „runden Tisch“ mit den Verantwortlichen der Mescheder Tafel freuen würde. Sowohl Uwe Ledermann als auch Michael Rosenkranz bestätigten auf Nachfrage dieser Zeitung, dass sie in Kontakt stehen und alsbald einen Gesprächstermin ausmachen möchten, um die Angelegenheit zu klären.