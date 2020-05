Meschede: Tattoostudios öffnen nach Corona-Pause

Meschede. Mittwochabend kam plötzlich der Erlass zur Wiedereröffnung von Tattoostudios in NRW - doch wann geht´s in Meschede wieder los?

Plötzlich ging alles ganz schnell. NRWs Tattoo-Szene hatte damit gerechnet, Anfang Juni wieder durchstarten zu dürfen, doch bereits gestern Abend kam zur Überraschung aller der Erlass, dass Tattoostudios ab Mittwoch wieder öffnen dürfen. „Ich war gestern Abend nicht mehr online und habe heute morgen von dem Erlass erfahren, als mich eine Kundin wegen eines Termins kontaktierte“, erklärt Yocay van de Ink, wie sich die Mescheder Tattookünstlerin nennt, von Raindrop Tattoo. Sie vermutet, dass die frühzeitige Lockerung mit diversen Eilanträgen und Klagen seitens der Tattoostudiobetreiber zu tun hat.

Hygiene steht an erster Stelle

Gleich heute morgen hat Yocay dann über ihre Facebookseite veröffentlicht, dass sie ab Dienstag, 26. Mai wieder Tattoos stechen wird und unter welchen Voraussetzungen dies geschieht. Da ist sie sehr streng. „Ich habe mich zwei Monate in Selbstisolation begeben und werde auch jetzt unter strengen Hygienemaßnahmen arbeiten“, sagt sie. Dass Hygiene im Tattoostudio sowieso an erster Stelle steht, und sie an der Zeughaus Straße 12 wie zwei weitere Kollegen in einem eigenen Raum mit nur einem Arbeitsplatz arbeitet, kommt ihr nun zugute.

Mundschutzpflicht für Kunden

„Warten müssen die Kunden erst einmal vor der Tür und während der Sitzung trage ich dann ein Gesichtsschild und einen Mundschutz.“ Und auch die Kunden müssen während des Stechens einen Mundschutz tragen. Damit es für Tätowierer und Kunden nicht zu anstrengend wird, will Yocay genügend Pausen an der frischen Luft einbauen. Termine vergibt sie ab sofort wieder online. Kunden dürfen ihre Wünsche und Vorstellungen in einer Mail äußern, bezahlt wird kontaktlos über Paypal - sicher ist sicher.