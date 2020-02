Meschede: Walburga-Lichtsäule feierlich geweiht

Meschede. Mit einem Pontifikalamt hat am Samstag die Einweihungsfeier für die neue Lichtsäule der heiligen Walburga auf dem Stiftsplatz begonnen.

Das Pontifikalamt wird Erzbischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann begleitet. Foto: Brigitta Bongard

Die musikalische Begleitung der Messe übernahmen der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meschede und der Stiftschor. Die Feuerwehrmusiker hatten zu diesem Anlass extra ein Stück des Komponisten Claude Wagner eingeübt, das erstmals in der Basilika von Echternach zur Erhebung des Schreins aufgeführt worden war.

Auch die Schützen der Schützenbruderschaft St. Georg waren anwesend und trugen den Reliquienschrein der heiligen Walburga zum Altar. Walburga befindet sich ebenfalls auf der Fahne der Schützen wieder und zeigt die Verbundenheit der Schützen mit ihrer Patronin. Aus dem Rheinland waren 23 Besucher einer Walburgagemeinde angereist. Anwesend waren natürlich auch Vertreter der Abtei Königsmünster, um die Benediktinerschwester Walburga zu ehren.

Der Erzbischof von Speyer, Erzbischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, war aus Bad Wörishofen angereist. Er stammt aus Herford, was dem Erzbistum Paderborn angehört. In seiner Predigt würdigte er die heilige Walburga, die besondere Verdienste im Bereich der Missionsarbeit in der katholischen Kirche hatte.

Der Erzbischof betonte die Wichtigkeit dieser Missionsarbeit besonders in der heutigen Zeit, in der die Kirche das Missionarische wieder in den Vordergrund stellen müsse. „Wir müssen das Missionarische wiederentdeckten, um nicht nur alte Riten zu feiern, die, wenn der Inhalt fehlt, nur leere Fassade sind. Wir müssen aufpassen, dass wir das Missionarische nicht vergessen und nur Sakramentes weitergeben.“ Das Öl der Walburga, das an ihrer Grabstätte austritt, bedeute das Licht, das brennen und in die Welt getragen werden soll. Dieses Licht werde in Zellen des lebendigen Glaubens weitergegeben, in denen es um die Qualität des Miteinanders gehe. Er erinnerte sich auch an eine Gruppe von Jugendlichen, die er vor Jahren in der Himmelfahrt-Kirche kennengelernt hatte, und deren Freude am Glauben ihn so beeindruckt hatte, dass er die Geschichte schon oft woanders erzählt habe.

Bald auch beleuchtet

Das Licht der Walburga spiegelt sich jetzt auch in der Säule wider, die in der Walburga-Kirche enthüllt wurde.

Der Bad Fredeburger Künstler Walter Schneider zeigt auf der Säule das Leben und Wirken der heiligen Walburga. Sie befindet sich jetzt an der Stelle am Stiftsplatz, an der vormals ein Altar und ein Wegkreuz standen und wird demnächst auch beleuchtet sein. Durch Erzbischof Wiesemann, Pastor Michael Schmitt, Vikar Jakob-Jan Küchle und Pater Julian wurde sie vor den begeisterten Zuschauern jetzt für alle Mescheder enthüllt.

Das Öl soll eine heilende Wirkung haben