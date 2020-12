Coronavirus Meschede: Warum die Zahl an Corona-Infizierten so hoch ist

Meschede 84 der 363 Corona-Infizierten im Hochsauerlandkreis leben in Meschede. Bürgermeister Christoph Weber nennt die Erklärung dafür.

In Meschede leben im Moment weiterhin die meisten Corona-Infizierten im Hochsauerlandkreis: 84 von insgesamt 363. Arnsberg folgt mit 71, Schmallenberg mit 54. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt Bestwig mit 53 vorne.

Hohe Dichte an zentralen Einrichtungen

Die Mescheder Zahl ist aktuell auf eine hohe Infiziertenzahl von 22 im Bernhard-Salzmann-Pflegeheim zurückzuführen. Schulen sind jetzt kaum noch betroffen: Es gibt aktuell vier Infizierte am Berufskolleg, sieben an der Konrad-Adenauer-Hauptschule in Freienohl und einen am Städtischen Gymnasium. Jeweils ein Infizierter wird im Kindergarten St. Walburga in Meschede und aus der Kita „Einzigartig“ in Berge gemeldet.

Auch Bürgermeister Christoph Weber führt die vergleichsweise hohe Zahl in Meschede auf die Dichte an zentralen Einrichtungen in der Kreisstadt zurück, also die vielen Schulen und Pflegeheime. Hinzu komme die Einwohnerstruktur: Es gebe Großfamilien, die sich weiterhin treffen würden. „Es gibt immer Menschen, die sich nicht an die Vorgaben halten“, sagt er: „Wir gehen jedem Hinweis nach.“ Welche Einrichtungen in Meschede jeweils von Corona betroffen sind, erfährt die Stadt aus dem täglichen Lagebericht des Kreises.

Die Gottesdienst-Frage

Weber appelliert an die Mescheder angesichts der Feiertage: „Haltet euch bitte an die Vorgaben!“ Ob er selber an Weihnachten in die Kirche geht, hat er für sich noch nicht entschieden: Er ist katholisch, seine Frau evangelisch – eigentlich wird als Tradition an Heiligabend immer die evangelische Feier besucht. Da hat jetzt die Absage aller evangelischen Gottesdienste einen Strich hindurch gemacht.

Weber kann sowohl die evangelische Kirche für ihre Absagen als auch die katholische Kirche dafür verstehen, dass diese Gottesdienste stattfinden können: „Ich akzeptiere das, wenn die katholische Kirche anders entscheidet. Es wurden Konzepte dafür gemacht und es werden doch akribisch alle hygienischen Regeln eingehalten.“

