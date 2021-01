Meschede: Wieso Wettbüros im Lockdown geöffnet haben

Die tipico-Wettannahmestelle am Stiftsplatz in Meschede hat trotz der Corona-Pandemie geöffnet.

Meschede Fast der gesamte Einzelhandel in Meschede hat geschlossen, Sportwetten können aber noch vor Ort getätigt werden. Aber warum ist das so?

Oliver Kahn ballt die Faust in die Innenstadt von Meschede hinein. Die ehemalige Torwartlegende und heutige Vorstandsmitglied beim FC Bayern München ist aber nicht selbst vor Ort – er prangert an der Front des Wettbüros „tipico“ am Stiftsplatz. Die Geschäfte drumherum sind aufgrund der aktuellen Lockdown-Einschränkungen größtenteils geschlossen, das Wettbüro aber hat geöffnet. Dürfen die das?

Die eindeutige Antwort: Ja, dürfen sie. „Wettbüros dürfen öffnen, jedoch nur zur Annahme von Wettscheinen, nicht für den allgemeinen Betrieb“, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung von der Stadtverwaltung Meschede. Damit setzt die Stadt auch in diesem Bereich die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW um, die unter Paragraph 10, Absatz 1a die Öffnung der Wettbüros regelt. Zwar haben wie in Meschede nicht alle Wettbüros geöffnet, landesweit sind es aber einige.

Wichtige Steuereinnahmen

Die Empörung darüber bleibt natürlich nicht aus. Während beispielsweise Friseure trotz aufwändiger Hygiene-Konzepte geschlossen haben müssen, darf in den Wettbuden munter gezockt werden. Ein möglicher Grund für die zugelassene Öffnung sind die Einnahmen, die Bund, Länder und Städte durch das Glücksspiel einfahren.

17.500 Euro nahm allein die Stadt Meschede im vergangenen Pandemie-Jahr durch die drei im Stadtgebiet zugelassenen Betriebe ein. Seit 2019 erhebt die Stadt eine Wettbürosteuer, pro 100 Euro Einnahme muss jedes Wettbüro 3 Euro an die Kommune abführen. Auch die Stadt Meschede sichert sich so Steuereinnahmen aus dem vor Ort getätigten Glücksspiel. Eine Großstadt wie Essen konnte im Jahr 2019 Einnahmen aus der Wettbürosteuer um die 800.000 Euro einfahren.

Einschränkungen ähnlich wie im Einzelhandel

Werden Wettbüro-Betreiber also aufgrund ihres Status als Einnahmequelle für die Kommunen bevorzugt? Die Einschränkungen zur Öffnung gleichen ansonsten denen, die es im Einzelhandel sonst auch gibt. Eintritt nur mit Mund-Nase-Bedeckung, kein Verkauf von Getränken und Snacks und nur ein Gast auf zehn Quadratmetern. Auch „Tipico“ in Meschede hat klare Vorgaben, die draußen an der Tür aufgeklebt sind: „Maximal vier Personen“, „Kein längerer Aufenthalt“. „Wir achten sehr genau auf die Einhaltung“, betont einer der Mitarbeiter vor Ort.