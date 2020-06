Meschede will Gastronomie in Corona-Zeiten unterstützen

Andere Städte machen es vor. Sie verzichten auf die so genannten Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie. Oder sperren wie die Stadt Gevelsberg eine Straße für den Autoverkehr gleich komplett, um den Gastronomen mehr Außenfläche zu bieten. Denn im Freien hat das Virus weniger Angriffsfläche und im Freien ist mehr Platz für die 1,50-Meter-Abstands-Regel.

Auch Warenständer in der Mescheder Fußgängerzone kosten extra

Auch Ständer oder Waren-Regale, die vor der Tür der Geschäfte stehen, müssen normalerweise nach Quadratmeteranzahl bezahlt werden. Auch diese geben den Einzelhändlern vor allem im Moment die Möglichkeit, bei schönem Wetter mehr Raum im Innern zu schaffen.

Nun denkt die Stadt Meschede darüber nach, zumindest die Sondernutzungsgebühr für die Außengastronomie im laufenden Jahr auszusetzen. „Das soll im nächsten Stadtrat diskutiert werden“, bestätigte jetzt Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt. Bisher habe man noch keine Gebühren dafür erhoben.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt 10.000 Euro an Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie eingenommen, weitere Außennutzungen für Kundenstopper und Kleiderständer brachten 4.000 Euro ein.

Einnahmen weggebrochen

Viele Gastronomiebetriebe hatten im Lockdown quasi keine Einnahmen mehr. Zum Teil lieferten sie ihr Essen außer Haus. Aber neben den Restaurantbesuchern fehlen die Einnahmen durch Tagungen und Familienfeiern. Das hatte zuletzt auch die SPD betont und jetzt den entsprechenden Antrag für die nächste Ratssitzung eingebracht.

André Wiese, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, begrüßt die Initiative. Das sei schon eine Entlastung für manche Einzelhändler, Gastronome oder Wirte. „Es kommt einfach eins zum anderen.“ Für die Mitglieder der Werbegemeinschaft konnte er jetzt erreichen, dass die Stadt die Druckkosten für die Kontaktdatenzettel übernimmt. „Das komme dann halt nur den Mitgliedern zugute.“ Aber auch das müsse möglich sein.

Kneipen in Meschede öffnen in der Corona-Krise Kneipen in Meschede öffnen in der Corona-Krise Nach wochenlanger Schließung haben die Kneipen wieder geöffnet. So war unser Rundgang in Meschede. Foto: Brigitta Bongard

Ansonsten, so betont er, laufe die Zusammenarbeit mit Stadt, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sehr gut. Auch das Ordnungsamt, das in diesen Tagen bei allen Betrieben, die Corona-Kontakt-Regelungen überprüft, arbeite da sehr partnerschaftlich. „Man guckt gemeinsam, was es zu verbessern gilt.“